Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ακολούθως, λίγο μετά τις 19:20, έφτασαν ο Ερσίν Τατάρ και η δική του αντιπροσωπεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.