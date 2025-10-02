Νίκη από τον πρώτο γύρο για τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, στις επικείμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα και αυτοδυναμία για το κόμμα του σε «βουλευτικές εκλογές», καταγράφει νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS).

Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και παρουσιάστηκε στα τ/κ μέσα ενημέρωσης, δείχνει ότι το ΡΤΚ συγκεντρώνει 42,25% στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) με 34,21%. Ακολουθούν το Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ) με 4,63%, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) με 4,23%, ενώ το Κόμμα του Λαού (ΚΛ) περιορίζεται στο 2,82%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 3,22%.

Στην «προεδρική» αναμέτρηση, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξασφαλίζει 50,40%, ποσοστό που του δίνει νίκη από τον πρώτο γύρο. Ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, συγκεντρώνει 40,60%, με τη διαφορά να φτάνει σχεδόν τις δέκα μονάδες. Οι άλλοι υποψήφιοι, Μεχμέτ Χασγκιουλέρ και Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ, περιορίζονται σε 1,20% και 0,40% αντίστοιχα, ενώ το 6% δηλώνει αναποφάσιστο.

Η διευθύντρια του CMIRS, Μινέ Γιουτζέλ, σχολίασε ότι «η σαφής υπεροχή του ΡΤΚ και το προβάδισμα Ερχιουρμάν στην κούρσα για την προεδρία αποτελούν αντανάκλαση της δυσπιστίας προς την παρούσα εξουσία και της προσδοκίας για αλλαγή».

ΚΥΠΕ