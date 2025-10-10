Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει κλιμάκιο του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών στο αμυντικό τομέα. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται στις ΗΠΑ για σειρά συναντήσεων μεταξύ 26 και 29 Οκτωβρίου και πάει εκεί με λίστα συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων που ενδιαφέρουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του νέου αρχηγού ΓΕΕΦ Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ποια οπλικά συστήματα θέλει να αποκτήσει η Κύπρος

Η Κύπρος συμμετέχει σε τρία προγράμματα τα οποία της προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ: Foreign Military Sales (FMS), Excess Defense Articles (EDA) και Title 10 Security Assistance. Η Λευκωσία στοχεύει αρχικά σε συστήματα τα οποία μπορεί να αποκτηθούν είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηλό κόστος. Όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του EDA, αυτή βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο, αυτό της υλοποίησης της απόκτησης συστημάτων για τα οποία η ΚΔ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον απόκτησης.

Τα κύρια οπλικά συστήματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο είναι:

Ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν από την αμερικανική ακτοφυλακή, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας-διάσωσης και πυρόσβεσης.

Πλωτά μέσα ακτοφυλακής, με τις ΗΠΑ να έχουν δείξει προθυμία για να βοηθήσουν την Κύπρο στο να τα αποκτήσει.

Οχήματα και μικρά όπλα, τα οποία μπορούν να αποκτηθούν απευθείας από τα αποθέματα των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται οχήματα όπως τα Humvees καθώς και τα αμερικανικά τυφέκια όπως τα Colt M5 Carbine.

Αναλόγως της κατηγορίας όπου θα καταλήγουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, ειδικοί από την Κύπρο θα μεταβαίνουν στις ΗΠΑ.

Η αμυντική θωράκιση της ΚΔ θα προχωρά παράλληλα τόσο με τις ΗΠΑ όσο και στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ετοιμάζεται η μελέτη για την αεροπορική βάση

Η στρατηγική της Κύπρου όσον αφορά τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας επικεντρώνεται σε μια σταδιακή και στοχευμένη αναβάθμιση επίλεκτων μονάδων της Εθνικής Φρουράς, με παράλληλα αναβάθμιση των δύο βάσεων στην Πάφο (αεροπορία) και στο Μαρί (ναυτικό).

Όσον αφορά την αεροπορική βάση της Πάφου, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι Αμερικανοί ειδικοί σε συνεργασία με Κύπριους συναδέλφους τους έχουν ξεκινήσει την μελέτη για την αναβάθμιση.

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός τριών έως έξι μηνών. Τέλη του 2026 με αρχές του ’27 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης της αεροπορικής βάσης.

Συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας κατά την τελετή διαβεβαίωσης του νέου Αρχηγού ΓΕΕΦ αναφέρθηκε στη συνεχή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε μια χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή από ξένα στρατεύματα η αλλαγή ηγεσίας στην Εθνική Φρουρά είναι πράξη πρωτεύουσας σημασίας».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «η συνεχής αναβάθμιση της ΕΦ και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνηση μας, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE της ΕΕ που προνοεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, την προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ, μέσω των προγραμμάτων Excess Defense Articles (EDA) και Foreign Military Sales (FMS), την αξιοποίηση της πολύ υποσχόμενης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, όπως της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης».

Αλλαγή σκυτάλης στο ΓΕΕΦ

Ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου είναι από χθες και επισήμως ο νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς σε αντικατάσταση του Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα. Ο νέος Αρχηγός της ΕΦ διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να εκτελέσει «με συνέπεια και αφοσίωση» το έργο που του έχει ανατεθεί, «έχοντας απόλυτη επίγνωση της ύψιστης τιμής που μου επιφυλάχθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας να μου ανατεθούν τα καθήκοντα του Αρχηγού της ΕΦ αλλά και του χρέους που απορρέει από αυτή έναντι του κυπριακού λαού».

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής της ηγεσίας της ΕΦ πραγματοποιήθηκε στο Σταυροβούνι. Μιλώντας κατά την τελετή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας τόνισε πως «η ΕΦ συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια διασφάλισης του ύψιστο αγαθού της εθνικής ασφάλειας»