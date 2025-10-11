Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου δεν πρόκειται να διασαλευθούν «για κανέναν απολύτως λόγο», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την αναδιοργάνωση και την προοπτική της εφεδρείας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος συνιστούν «ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο», σημειώνοντας πως οι έφεδροι αξιωματικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα εν ενεργεία στελέχη και την ευρύτερη εφεδρεία.

Αναφερόμενη στον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον χαρακτήρισε «έφεδρο ανθυπολοχαγό και ήρωα που μετέφερε το φρόνημα και το πάθος του Ελληνισμού από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας στην Κύπρο, δίνοντας ψυχή τε και σώματι στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ».

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε «ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι», καλούμενες να αντιμετωπίσουν μια Τουρκία που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, σημειώνοντας ότι «μια χώρα που προκαλεί σχεδόν καθημερινά στην κυπριακή ΑΟΖ, στη Νεκρή Ζώνη και στο Αιγαίο, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας».

Τόνισε επίσης πως Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας, υπερασπιζόμενες τη νομιμότητα και τις ευρωπαϊκές αρχές. Επανέλαβε ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, σημείωσε ότι αποτελεί το «ισχυρότερο διπλωματικό πλεονέκτημα» της Κύπρου και το «διαρκές στήριγμά» της. Κάλεσε παράλληλα σε ενότητα και αποφυγή διχασμών, με όραμα και εθνική στρατηγική που «θα προασπίζει τις θυσίες των προηγούμενων γενεών».

Η κ. Δημητρίου συνεχάρη τους διοργανωτές για την απόφασή τους να τιμήσουν την Έλλη Χριστοδουλίδου, γνωστή ως «Κυπρία Μαντώ Μαυρογένους», επισημαίνοντας ότι η δράση της στην ΕΟΚΑ αποτελεί φωτεινό παράδειγμα φιλοπατρίας και ανιδιοτέλειας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της εφεδρείας, την οποία χαρακτήρισε «στρατηγική επιλογή και αμυντική προτεραιότητα», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται μια ποιοτικά αναβαθμισμένη εφεδρεία, με ήθος, δεξιότητες και πίστη στην πατρίδα.

«Αυτό απαιτεί η ασφάλειά μας, αυτό απαιτεί η εθνική μας επιβίωση. Οι έφεδροι αξιωματικοί αποτελούν την αιχμή του δόρατος κάθε μετεξέλιξης της εφεδρείας του στρατεύματος», κατέληξε.

ΚΥΠΕ