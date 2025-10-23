Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκεκριμένα στοιχεία για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Τουρκία, κατά τη συζήτηση για το θέμα της Ουκρανίας. Το θέμα παράκαμψης των κυρώσεων απασχόλησε εκτενώς τη συζήτηση στο Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έθεσε ο Πρόεδρος αναφέρονται στη χρήση εταιρειών-κελύφους, ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων υπηρεσιών που λαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο, το «βαφτίζουν» άλλης προέλευσης και το μεταπωλούν, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο σταθερή ροή χρημάτων προς τη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημείωσε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν στην πράξη πως η Τουρκία, κράτος υπό ένταξη στην ΕΕ και μέλος του ΝΑΤΟ, ακολουθεί πολιτική που εναντιώνεται στις θέσεις της ΕΕ και στα συμφέροντα της Ουκρανίας. Επισήμανε ότι ενώ είναι αποτελεσματική η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ, για να είναι πραγματικά αποτελεσματική, «πρέπει να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο», που είναι η παράκαμψη κυρώσεων από τρίτα κράτη και συγκεκριμένα όσον αφορά την Τουρκία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο Συμβούλιο δεν υπήρξε αντίλογος ούτε αμφισβήτηση των στοιχείων που παρουσίασε ο Πρόεδρος και το ζήτημα αυτό χαρακτηρίστηκε ως «κοινό μυστικό». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τα ρωσικά δεσμευμένα κεφάλαια, τα οποία, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και νομικές υποχρεώσεις για την ΕΕ σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων.

Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η κυπριακή πλευρά, ζήτησε να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα παράκαμψης των κυρώσεων και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Παράλληλα, η Λευκωσία διατηρεί επιφύλαξη για τη νομική πτυχή που αφορά τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η Ουκρανία θα παραμείνει ως προτεραιότητα. Ο Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας «σύμφωνα με τις ενταξιακές διαδικασίες της ΕΕ».

