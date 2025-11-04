«Μεροληπτική και αβάσιμη», χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση προόδου για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ενώ κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι «υιοθετούν τις θέσεις Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας» σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Σε γραπτή ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Κομισιόν, για ακόμη μία φορά, επαναλαμβάνει τις νομικά αβάσιμες και μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, αγνοώντας τις νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς».

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η στάση αυτή «αποδεικνύει πως η ΕΕ δεν είναι σε θέση να διαδραματίσει αντικειμενικό ρόλο» στην επίλυση του Κυπριακού και «υπονομεύει» τις προοπτικές μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ εκφράζει ικανοποίηση για τις θετικές αναφορές της Έκθεσης σχετικά με την τουρκική οικονομία, τις σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές, τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα και τον ενισχυμένο διάλογο με την ΕΕ.

Η Άγκυρα επαναφέρει το αίτημα άρσης των περιοριστικών μέτρων, που αποφάσισε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 15 Ιουλίου 2019, καλώντας τις Βρυξέλλες να «ενεργήσουν στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αρχής της καλής πίστης».

Η ανακοίνωση επισημαίνει, επίσης, τη σημασία συμμετοχής της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, καθώς και τη λειτουργία των θεσμικών μηχανισμών εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζοντας την Τουρκία ως «στρατηγικό εταίρο για τη σταθερότητα της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής».

Κλείνοντας, η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι επιδιώκει μια «ισχυρότερη, θεσμοθετημένη και αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνεργασία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένει «αντίστοιχη στρατηγική βούληση και εποικοδομητική στάση» από την πλευρά των Βρυξελλών.

ΚΥΠΕ