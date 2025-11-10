Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για επίσημη επίσκεψη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, «η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας».

Στις 11:00 πμ ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ στις 12:30 μμ θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.