Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η επίλυση του Κυπριακού, κατά την τουρκική προσέγγιση, μπορεί να προκύψει μόνο στη βάση της συνύπαρξης δύο κρατών. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει «θάρρος και βούληση» αντίστοιχη, όπως είπε, με εκείνη των Τουρκοκυπρίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στη γραμμή της για λύση δύο οντοτήτων με ισότιμη διεθνή αναγνώριση, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη προσέγγιση αντανακλά τη «ρεαλιστική βάση» για βιώσιμη συμφωνία στο νησί.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε: «Η λύση του ζητήματος του Κυπριακού όπως το έχουμε αναφέρει και με άλλες αφορμές, περνάει από τη συνύπαρξη των δυο κρατών».

«Αν και η Ελληνοκυρπιακή πλευρά δείξει το θάρρος, τη βούληση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη, ρεαλιστική και μόνιμη λύση που θα βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα πάνω σε αδικία», πρόσθεσε.

cnn.gr