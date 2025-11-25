Η αυριανή επίσκεψή του στον Λίβανο αφορά σε δύο «σημαντικά θέματα», τα οποία θα ανακοινώσει όταν βρίσκεται εκεί, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την Τρίτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσερχόμενος σε γεύμα με τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που παρέθεσε στη Λευκωσία ο Πρέσβης της Δανίας με την ευκαιρία της λήξης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ερωτηθείς για την επίσκεψή του στον Λίβανο για την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών και αν αναμένεται και κάποια άλλη ανακοίνωση για ενεργειακή συνεργασία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μεταβαίνει την Τετάρτη στον Λίβανο «για δύο σημαντικά θέματα, τα οποία θα ανακοινώσω όταν βρίσκομαι στον Λίβανο».

«Να μου επιτρέψετε να μην τα ανακοινώσω σήμερα για πολλούς λόγους. Όχι μόνο λόγους που, αν θέλετε, άπτονται της επικοινωνίας, αλλά και πολιτικούς λόγους», είπε.

ΚΥΠΕ