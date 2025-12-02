Την απόφαση να κατέλθουν μαζί στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές έλαβαν το Κόμμα για τα Ζώα και το Πράσινο Κόμμα.



Οι πρόεδροι των δύο κομμάτων θα παρουσιάσουν επίσημα τη συνεργασία και τις βασικές προγραμματικές τους θέσεις την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Δημοσιογραφική Εστία.



Ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα, Κυριάκος Κυριάκου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι «η συνεργασία έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, τα ζώα και τη φύση – τις τρεις σταθερές που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας και τον πολιτισμό μας».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ανακοινώνει ότι, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, προχωρεί για πρώτη φορά στα 12 χρόνια δράσης του σε συνεργασία με ένα νέο, αδέσμευτο και μη κοινοβουλευτικό πολιτικό σχηματισμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Με θεσμική ευθύνη και καθαρή πολιτική βούληση, ανοίγουμε έναν νέο δρόμο που τιμά τους θεσμούς της Δημοκρατίας και θωρακίζει το μέλλον της χώρας μας.

Η κοινωνία μας κουράστηκε από την απαξίωση, τις σκιές και τα βάρη ενός παλαιού πολιτικού μοντέλου.

Οι πολίτες ζητούν σήμερα μια καθαρή επιλογή, μια επιλογή χωρίς διαπλοκή, χωρίς προνόμια για τους λίγους, χωρίς θησαυρισμούς πίσω από κλειστές πόρτες.

Ζητούν πολιτική που δεν επιβαρύνει τον πολίτη με λάθη άλλων, αλλά που ανοίγει δρόμο ευθύνης, διαφάνειας και πραγματικής προσφοράς.

Σε αυτήν την απαίτηση ανταποκρινόμαστε δυναμικά, με δέσμευση για μια πράσινη, σύγχρονη και αξιοπρεπή Κύπρο, που θα αποτελεί παράδειγμα βιωσιμότητας και δικαιοσύνης για όλους.

Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Δημοσιογραφική Εστία, οι Πρόεδροι των δύο κομμάτων θα παρουσιάσουν επίσημα τη συνεργασία, το κοινό όραμα και τις βασικές προγραμματικές θέσεις.

Μια συνεργασία που έχει στο κέντρο της τον ΆΝΘΡΩΠΟ, τα ΖΩΑ και τη ΦΥΣΗ τις τρεις σταθερές που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας και τον πολιτισμό μας.

Με θεσμικό κύρος και καθαρό προσανατολισμό, παρουσιάζουμε μια κοινή πολιτική συνεργασία που υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον και επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Προχωρούμε με σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Με σεβασμό στον άνθρωπο, εκτίμηση στο έργο κάθε πολίτη και ακλόνητη προσήλωση σε μια Κύπρο πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη.

Με ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό δημιουργούμε ένα νέο πολιτικό μονοπάτι, εκεί όπου η φωνή των πολιτών γίνεται οδηγός και η αλλαγή δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά συλλογική πράξη.

Μια πράξη που θα οδηγήσει στην Πράσινη Κύπρο που αξίζουν οι πολίτες της, μια Κύπρο ισχυρών θεσμών, κοινωνικής συνοχής και πραγματικής ελπίδας.

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου είναι εδώ και θα συνεχίσουν να είναι εδώ.

Θα διεκδικήσουν αταλάντευτα για τον ΆΝΘΡΩΠΟ, ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ, για μια ΑΝΑΣΑ, με πυξίδα την ενσυναίσθηση, τη δικαιοσύνη και την ηθική πολιτική παρουσία.

Καλούμε όλους τους ενεργούς πολίτες, όσους πιστεύουν σε μια κοινωνία με αξίες και σε μια Κύπρο που μπορεί να αλλάξει, να σταθούν δίπλα μας.

Η συστράτευση όλων είναι η δύναμή μας, η συλλογική ευθύνη είναι το θεμέλιο της νέας εποχής που χτίζουμε μαζί.