Πράσινο φως άναψε η Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζοντας σε νόμο το νομοσχέδιο για ανακατανομή των βουλευτικών εδρών, με αύξηση των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Πάφου και μείωση των εδρών της Λευκωσίας.

Η τροποποίηση θα εφαρμοστεί στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, αυξάνεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας Πάφου από τέσσερις σε πέντε έδρες και μειώνεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας από είκοσι σε δεκαεννέα έδρες, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων κατά εκλογική περιφέρεια, όπως προκύπτει βάσει της ενσωμάτωσης του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Οκτωβρίου 2025 στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο.

Συναφώς, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου ισχύοντος εκλογικού καταλόγου, ήτοι του μόνιμου εκλογικού καταλόγου στον οποίο ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2 ας Οκτωβρίου 2025, προκύπτει η ανάγκη ανακατανομής των ισχυουσών βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια με την αύξηση κατά μία των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Πάφου έναντι της μείωσης κατά μία των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στα εν λόγω στοιχεία, το σύνολο των εγγεγραμμένων εκλογέων παγκύπρια ανέρχεται σε 561.253 εκλογείς και η διαδικασία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια είναι αντίστοιχη της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου για την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή εδρών μετά την περάτωση της ψηφοφορίας και τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της οικείας εκλογικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως σε συνθήκες αυτόματης εγγραφής όχι μόνο δεν θα έχανε έδρα η Λευκωσία αλλά ενδεχομένως να αυξάνονταν, κάτι που πιθανώς να συμβεί από τις μεθεπόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης λαμβάνοντας το λόγο είπε πως «είναι μία ιστορική μέρα σήμερα γιατί η Πάφος μεγαλώνει και πολιτικά, εκτός από ποδοσφαιρικά με την Πάφος FC. Αυτό για εμάς τους Παφίτες σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα μία δυνατή φωνή στο Κοινοβούλιο».

Ο Μαρίνος Μουσιούττας, πρόσθεσε πως με την ψήφιση του νόμου για αυτόματη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, η έδρα θα επανέλθει στην Λευκωσία.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος σημείωσε πως είναι μία ιστορική μέρα για την Πάφο γιατί σήμερα επιλύεται ένα διαχρονικό πρόβλημα, αυτό της υποχρεωτικής μονοσταυρίας, γιατί πλέον ο ψηφοφόρος έχει και δεύτερη επιλογή. Η ψήφιση επιβάλλεται να είναι ομόφωνη.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους από πλευράς του είπε πως «δεν υπάρχει βουλευτής ο οποίος θα αντιταχθεί με τη λογική και το δίκαιο. Η έδρα ανήκει δικαιωματικά στην Πάφο». Αν δούμε όμως τα νούμερα λίγο πιο καλά, πρόσθεσε, με την αυτόματη εγγραφή θα υπάρξει ανακατανομή των εδρών και «δυστυχώς δεν είναι μόνο η Πάφος και η Λευκωσία που θα επηρεαστεί αρνητικά η μία και θετικά η άλλη».

Ο Δημήτρης Δημητρίου σημείωσε πως πρόκειται απλά για εφαρμογή των αυτονόητων και των όσων προνοούνται από την πληθυσμιακή αναλογία.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος πρόσθεσε πως «δεν μπορεί η κυπριακή Βουλή να έχει τον μικρότερο αριθμό βουλευτών στην ΕΕ. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αύξηση των βουλευτών ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις υποχρεώσεις μας».

Με τη σειρά του ο Ονούφριος Κουλλά, είπε πως «πρέπει να σκεφτούμε μελλοντικά να μετρά το πόσες έδρες έχει μία επαρχία ανάλογα με τη συμμετοχή την πραγματική. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί και ένα κίνητρο για να συμμετέχουν οι ψηφοφόροι στη διαδικασία. Θα μπορούσε να είναι κυλιόμενες οι έδρες ανάλογα με την προηγούμενη συμμετοχή».

Ψηφίστηκε ομόφωνα με 37 ψήφους υπέρ.

Σημειώνεται πως η ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου και των κανονισμών που ρυθμίζουν το ζήτημα που προκύπτει στις περιπτώσεις συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο μίας εκλογικής περιφέρειας, αναβλήθηκε για μία βδομάδα.