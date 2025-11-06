Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την ανακατάταξη των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται, η ρύθμιση αυτή προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εγγραφές ψηφοφόρων, τους θανάτους και τις αλλαγές διευθύνσεων που επήλθαν στον εκλογικό κατάλογο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγείται μέσω του νομοσχεδίου, όπως οι βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας μειωθούν από 20 σε 19 και αυξηθούν εκείνες της εκλογικής περιφέρειας Πάφου από τέσσερις σε πέντε.

Υποκοριστικά στα ψηφοδέλτια

Περαιτέρω, το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε και δεύτερο νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο. Ειδικότερα δε, προτείνονται και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο μιας εκλογικής περιφέρειας εντός του ίδιου συνδυασμού, προς αποφυγή πρόκλησης σύγχυσης.

Στις ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα ώστε ο υποψήφιος να χρησιμοποιεί κάποιο υποκοριστικό του μικρού του ονόματος, με το οποίο είναι γνωστός στο ευρύ κοινό ή να προσθέτει το επώνυμο συζύγου, το οποίο θα ακολουθεί το επώνυμό του. Νοείται ότι σε περίπτωση συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο ίδιου συνδυασμού, ο Έφορος Εκλογής δύναται να αποδεχθεί την πλήρη αναγραφή του πατρικού ονόματος ή της ιδιότητας ή του επαγγέλματος του υποψηφίου για λόγους σαφήνειας και αποφυγής σύγχυσης των εκλογέων.

Τα δύο νομοσχέδια παραπέμφθηκαν για συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.