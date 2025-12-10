Το Κίνημα Άλμα ανακοίνωσε τις οικονομικές εισφορές που έλαβε από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της δέσμευσης του για πλήρη διαφάνεια και αυστηρή τήρηση του καταστατικού του.

Όπως υπογραμμίζει, η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και μικρές συνεισφορές πολιτών, ενώ εφαρμόζει πιο περιοριστικό πλαίσιο χρηματοδότησης από αυτό που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η προσπάθεια για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη δράση του Κινήματός μας στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να γίνεται. Υπάρχουν, ωστόσο, βασικές λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες απαιτείται οικονομική κάλυψη. Για τον λόγο αυτό, πριν από μερικές ημέρες, ξεκινήσαμε την αποδοχή οικονομικών εισφορών, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του Κινήματος, πάντα με διαφάνεια και αποδοτικότητα. Η αρχή έγινε με πρόσωπα που είχαν δηλώσει στην ιστοσελίδα μας τη στήριξή τους.

Παρότι η νομοθεσία στην Κύπρο επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να λαμβάνουν μέχρι και €50.000 ετησίως από το ίδιο πρόσωπο, και κατ’ επέκταση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ομίλους εταιρειών, εμείς, με βάση το Καταστατικό μας, επιλέξαμε ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο.

Το κάναμε συνειδητά, γιατί θέλουμε το Άλμα να αποτελέσει πρότυπο διαφάνειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Η φιλοσοφία μας είναι απλή: Λίγα από πολλούς – όχι πολλά από λίγους.

Θέλουμε ένα Κίνημα που να στηρίζεται από τους πολίτες, όχι από μεγάλους χρηματοδότες. Ένα Κίνημα που θα λογοδοτεί μόνο στους πολίτες και όχι σε χρηματοδότες

Τι προβλέπει το Καταστατικό μας:

• Ανώτατο ποσό ιδιωτικής εισφοράς: €25.000 ετησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών/προσώπων.

• Καμία εισφορά σε μετρητά – μόνο τραπεζικές συναλλαγές.

• Δεν γίνονται δεκτές εισφορές από πρόσωπα με φορολογικές οφειλές, ποινικές καταδίκες, αδειοδοτημένες εταιρείες στοιχημάτων/καζίνο, αλλοδαπούς κ.λπ.

• Όλες οι εισφορές άνω των €500 δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που έγιναν.

• Εισφορές κάτω των €500 απλώς καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Στη βάση των πιο πάνω, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τις εισφορές που έχουμε λάβει από τις 15 Οκτωβρίου (ημέρα εγγραφής μας στο μητρώο του Εφόρου Πολιτικών Κομμάτων) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Όποιος ή όποια επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά το Άλμα, μπορεί να στείλει μήνυμα στο info@almacy.org , αναγράφοντας το όνομά του/της όπως φαίνεται στην ταυτότητα, τον αριθμό κυπριακής ταυτότητας και την Επαρχία στην οποία διαμένει. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του/της, για την παροχή των τραπεζικών μας στοιχείων και για περαιτέρω καθοδήγηση.

Με τη δική σας συμβολή, μπορούμε να χτίσουμε ένα κόμμα συμμετοχικό, σύγχρονο και πραγματικά ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα.

Παράλληλα, υλοποιούμε στην πράξη τη δική μας δέσμευση για πλήρη διαφάνεια και τη διασφάλιση ότι κάθε εισφορά χρησιμοποιείται για την κοινή, συλλογική μας προσπάθεια.