Με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, κ. Γιοχάνες Χαν, συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνάντηση με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Κυπριακό, τον κ. Γιοχάνες Χαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συζητήσαμε τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και τα διάφορα ζητήματα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται και θέλει να σπάσει το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και είναι εκπεφρασμένη η θέση της για να βοηθήσει τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο του ΟΗΕ που έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την επίλυση του προβλήματος.

Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και συμφωνήσαμε ότι θα διατηρήσουμε και θα συνεχίσουμε την επαφή και τη συζήτηση γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γνωρίζει ο καθένας πώς προσεγγίζει διάφορα ζητήματα ενόψει και της κινητικότητας που έχει δημιουργηθεί στο Κυπριακό.

Σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο ηγετών του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του κυρίου Έρχιουρμαν μεταφέραμε την άποψη του ΑΚΕΛ. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί. Όπως επίσης θεωρούμε και σημαντικό γιατί στην τοποθέτηση που έγινε μετά από την συνάντηση γίνεται αναφορά στα ψηφίσματα του ΟΗΕ σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού και όπως είναι γνωστό τα ψηφίσματα του ΟΗΕ προνοούν για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για την οποία έγινε ειδική αναφορά έπειτα από την συνάντηση των δύο ηγετών.

Θεωρούμε ότι η χθεσινή συνάντηση αλλά και οι άλλες συναντήσεις που προφανώς θα γίνουν, βοηθούν στο να δημιουργηθεί μια δυναμική που θα οδηγήσει σε εξελίξεις. Άλλωστε είναι εκπεφρασμένη η θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να επιδιωχθεί η σύγκληση μιας νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης στην οποία να συζητηθούν όχι μόνο Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αλλά να ανοίξει η συζήτηση σχετικά με την ουσία του Κυπριακού και την ανάγκη να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Ενόψει αυτών των δεδομένων θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όπως η ελληνοκυπριακή πλευρά προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να δώσει περιεχόμενο και να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το οποίο διακηρύσσει σωστά ο Προέδρος της Δημοκρατίας, ότι η επιδίωξή μας είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι συγκλήσεις και ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η όλη προσπάθεια να επικεντρωθεί με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αν και εφόσον επιτευχθεί για την συζήτηση των εκκρεμούντων ζητημάτων έτσι όπως ο Γενικός Γραμματέας τα καθορίζει στο πλαίσιο που έχει καταρτίσει.

Είναι φανερό λοιπόν ότι βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ελληνοκυπριακή πλευρά σε αυτές τις εξελίξεις να έχει σαφή σχεδιασμό να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να είμαστε συνεχώς προσανατολισμένοι στην προσπάθεια να πετύχουμε λύση, η οποία θα τερματίζει την τουρκική κατοχή θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως την περιγράφουν και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.