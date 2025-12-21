«Στόχος μας είναι να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη και κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς μέλλον», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο εκδηλώσεων στα κατεχόμενα για την επέτειο των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1963.

Ο κ. Έρχιουρμαν παρέστη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Κατά την υπογραφή του ειδικού βιβλίου του μνημείου, σημείωσε ότι ο αγώνας που δόθηκε στο παρελθόν οφείλει να οδηγήσει σε ένα μέλλον με ασφάλεια και ισότητα, μακριά από την αβεβαιότητα.

Στο μήνυμά του, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός αναφέρθηκε στη βαριά ευθύνη της σημερινής γενιάς να κληροδοτήσει στα παιδιά ένα αύριο γεμάτο ελπίδα και γαλήνη. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι υπάρχει ένα χρέος για τη διασφάλιση ενός πιο δίκαιου και ανθρώπινου μέλλοντος, ως ένδειξη σεβασμού προς όσους θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων εκείνης της περιόδου.

Με αφορμή την επέτειο των γεγονότων του 1963, δηλώσεις και αναφορές έγιναν και από άλλους Τουρκοκύπριους πολιτικούς.

Παράλληλα, σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στα γεγονότα της περιόδου 21-25 Δεκεμβρίου 1963 και επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό και την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Παρόμοιο μήνυμα εξέδωσε και ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

ΚΥΠΕ