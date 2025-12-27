Για ακόμη ένα ενεργειακό βατερλό μετά το τεράστιο σκάνδαλο στο Βασιλικό κάνει λόγο ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχολιάζοντας το σημερινό δημοσίευμα του «Φ», σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να πιέζει τη PAEK για να πληρωθεί δεκάδες εκατομμύρια για τη διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Μιχαηλίδης, «η έλλειψη αποφασιστικότητας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, που επιτείνεται από την περίεργη και καταστροφική εμμονική στάση του βασικού κυβερνητικού του εταίρου Νικόλα Παπαδόπουλου υπέρ του έργου “at any cost”, σπρώχνει την Κυπριακή Δημοκρατία βαθύτερα στην κινούμενη άμμο, αφού για τον ΑΔΜΗΕ το έργο τρέχει και ο λογαριασμός αυξάνεται».

Αυτούσια η ανάρτησή του

Τον Αύγουστο του 2023 είχα ενημερώσει προσωπικά την Κομισιόν και τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Γ. Παπαναστασίου για το “περίεργο” βιογραφικό του μέχρι τότε Φορέα Υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης (ιστορικό χρεωκοπίας δεκάδων εταιρειών, στοιχηματικών και άλλων) που εξηγούσε και γιατί το έργο δεν προχωρούσε. Εισηγήθηκα εξεύρεση κατάλληλου φορέα μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με αγνόησε και επέτρεψε τον Οκτώβριο του 2023 στον Φορέα να πωλήσει απευθείας τον “αέρα” του έργου στον ΑΔΜΗΕ, έναντι ύποπτου αντιτίμου €48εκ. Σήμερα αυτά εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ενέπλεξε βαθύτερα την Κυπριακή Δημοκρατία με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για €25×5=€125εκ. προπληρωμή στον ΑΔΜΗΕ πριν καν το έργο ολοκληρωθεί.

Μόνη τροχοπέδη στην κατηφόρα, ο Υπουργός Οικονομικών που τεκμηριωμένα ανέδειξε ότι η, πολλαπλώς αναθεωρηθείσα, τελευταία εκτίμηση δαπάνης για €1,9δις, καμία σχέση δεν έχει πλέον με την πραγματικότητα.

Η έλλειψη αποφασιστικότητας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, που επιτείνεται από την περίεργη και καταστροφική εμμονική στάση του βασικού κυβερνητικού του εταίρου Νικόλα Παπαδόπουλου υπέρ του έργου “at any cost”, σπρώχνει την Κυπριακή Δημοκρατία βαθύτερα στην κινούμενη άμμο, αφού για τον ΑΔΜΗΕ το έργο τρέχει και ο λογαριασμός αυξάνεται.

Ακόμη ένα ενεργειακό βατερλό μετά το τεράστιο σκάνδαλο στο Βασιλικό.

Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί το σκάνδαλο της λεγόμενης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που, όπως είχαμε προειδοποιήσει, αντί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής, οδηγεί μόνο στη συνέχιση των υπερκερδών των εταιρειών ΑΠΕ.

Στο μεταξύ, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει δυσβάσταχτο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.