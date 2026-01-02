Για αυτεπάγγελτη εξέταση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, θα εγγράψει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το θέμα που προέκυψε με την αλλαγή ωραρίου μεγάλου αριθμού μελών του αστυνομικού σώματος.

Η ανακοίνωση

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα εγγράψει σήμερα για αυτεπάγγελτη εξέταση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το θέμα που προέκυψε με την αιφνίδια αλλαγή του ωραρίου μεγάλου αριθμού μελών του αστυνομικού σώματος καθώς και για την αναγκαιότητα για μια ευρύτερη αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Αστυνομίας.

Η επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας και η ασφάλεια του πολίτη δεν μπορεί να ενισχυθούν με μονομερείς αποφάσεις χωρίς διάλογο και συγκροτημένο σχέδιο. Η σταθερότητα στα ωράρια, στις συνθήκες εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της αστυνομίας ενισχύουν την εμπιστοσύνη και στηρίζουν την επιχειρησιακή ικανότητα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Αστυνομίας και των μελών της, έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες.