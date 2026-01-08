Η παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Κύπρο, μετά από την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, βάζει ουσιαστικά ένα τέλος στον «φιλορωσισμό» για τον οποίο τόσο η Λευκωσία γενικότερα, όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσωπικά, είχαν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της κριτικής, τόσο στο νησί όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ακόμα και πρόσφατα, με την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράστηκαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Λευκωσία θα μπορέσει να βοηθήσει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για το Ουκρανικό, εξαιτίας των σχέσεων που είχε στο παρελθόν η Κύπρος με τη Ρωσία.

Η κίνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να προσκαλέσει τον Πρόεδρο Ζελένσκι στην Κύπρο για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας δεν ήταν μόνο συμβολική, αλλά περιείχε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα προς την κατεύθυνση των Ευρωπαίων εταίρων της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση στόχευε να διαμηνύσει ότι η Κύπρος, τόσο ως Προεδρία όσο και ως κράτος-μέλος της ΕΕ, δεν έχει διαφορετική ατζέντα σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας.

Εξίσου σημαντικό μήνυμα έστειλε και η συνάντηση του προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Ζελένσκι είχε τη δική της ξεχωριστή σημασία και στέλνει ένα πρόσθετο μήνυμα προς τη Μόσχα, αυτή τη φορά σε επίπεδο Εκκλησιών. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, φτάνοντας στην Αρχιεπισκοπή, φρόντισε να απευθύνει πρόσκληση στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο να επισκεφθεί το Κίεβο.

Ελπίδες για βήματα προς τα εμπρός

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου στις 11.15 το πρωί της Τετάρτης, όπου στην είσοδο τον υποδέχθηκε ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανός Πρόεδρος βρέθηκε στο νησί, ενώ μόλις πριν από ένα μήνα ο Κύπριος Πρόεδρος είχε επισκεφθεί το Κίεβο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ αυτήν την πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον Ουκρανό ομόλογό του. «Φαίνεται ότι έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και προσβλέπω στην ενημέρωσή σας για τις τελευταίες εξελίξεις και το τι μπορούμε να κάνουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία ειρήνευσης», πρόσθεσε.

Από πλευράς του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Κύπρο και τον συνεχάρη για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνουν «πολλά βήματα προς τα εμπρός», πιο κοντά στην ΕΕ.

Εξέφρασε παράλληλα ευχαριστίες για τη στήριξη της Κύπρου προς τη χώρα του και ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική βοήθεια που δέχθηκε. Διαβεβαίωσε τέλος τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι θα τον ενημερώσει για τις τελευταίες συναντήσεις που είχε με Αμερικανούς, αλλά και με Ευρωπαίους εταίρους.

Κεντρική προτεραιότητα για την Προεδρία

Σε ανάρτησή του στο X, μετά το πέρας της συνάντησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για «ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας», λίγες εβδομάδες μετά τη δική του επίσκεψη στο Κίεβο.

«Η Κύπρος επαναβεβαιώνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή της στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», προσθέτει, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, κατανοεί πλήρως τι διακυβεύεται»

Επανέλαβε δε ότι «η Ουκρανία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί η πολυσχιδής στήριξη της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, βασισμένη πλήρως στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».

Νωρίς το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε τετραμερής συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.