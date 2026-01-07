Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί μια στιγμή αυξημένης ευθύνης, αλλά και μιας σπάνιας πολιτικής ευκαιρίας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν θεσμικό ρόλο περιορισμένο στη διαχείριση ημερησίων διατάξεων, συνεδριάσεων και τεχνικών διαδικασιών. Η Προεδρία δίνει στο Κράτο – Μέλος τη δυνατότητα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή ατζέντα, να κατευθύνει συζητήσεις και, κυρίως, να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών που θα καθορίσουν την πορεία της Ένωσης τα επόμενα χρόνια.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των Κρατών – Μελών. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις για νομοθεσίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, από την οικονομία και την ενέργεια μέχρι την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η χώρα που ασκεί την Προεδρία καλείται να συντονίσει αυτό το πολυσύνθετο σύστημα, να εξασφαλίσει συνέχεια στο έργο του Συμβουλίου και να λειτουργήσει ως έντιμος και αξιόπιστος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε συχνά αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα.

Για την Κύπρο, μια μικρή χώρα με ιδιαίτερα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά και στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, η Προεδρία αποκτά πρόσθετη σημασία. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αστάθειας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ενεργειακές προκλήσεις και τις μεταναστευτικές πιέσεις να παραμένουν στο προσκήνιο, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με επάρκεια σύνθετους και ευαίσθητους φακέλους. Η επιτυχής άσκηση της Προεδρίας δεν είναι δεδομένη αλλά απαιτεί προετοιμασία, τεχνογνωσία και πολιτική ψυχραιμία.

Το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας, «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», δεν είναι απλώς επικοινωνιακό. Αντανακλά μια βαθύτερη πολιτική φιλοσοφία, ήτοι την ανάγκη για μια Ευρώπη που ενισχύει τις εσωτερικές της αντοχές και την ικανότητά της να δρα αυτόνομα, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τις διεθνείς της δεσμεύσεις και τη συνεργασία με εταίρους. Η Κύπρος καλείται να μετατρέψει αυτή τη φιλοσοφία σε πρακτικές πολιτικές πρωτοβουλίες και απτά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της Προεδρίας, η Κύπρος θα έχει την ευθύνη να διαχειριστεί κρίσιμες διαπραγματεύσεις, να προωθήσει συμβιβασμούς και να διατηρήσει την ενότητα της Ένωσης σε δύσκολες στιγμές. Η επιτυχία δεν θα μετρηθεί μόνο από τον αριθμό των φακέλων που θα ολοκληρωθούν, αλλά από την ποιότητα της συνεργασίας που θα οικοδομηθεί και την εμπιστοσύνη που θα ενισχυθεί μεταξύ των Κρατών – Μελών.

Σε τελική ανάλυση, η Προεδρία αποτελεί ένα τεστ πολιτικής ωριμότητας. Για την Κύπρο, είναι μια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως υπεύθυνος, αξιόπιστος συνδιαμορφωτής του ευρωπαϊκού μέλλοντος.