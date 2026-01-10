Το κίνημα «ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο» με ανακοίνωσή του εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ιράν και καταδικάζει απερίφραστα τη συστηματική βία και την κρατική τρομοκρατία που ασκείται εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών. «Στεκόμαστε στο πλευρό των εκατομμυρίων πολιτών που, σε όλες τις πόλεις της χώρας, αγωνίζονται με θάρρος για ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και αξιοπρέπεια», αναφέρει.

Σημειώνεται ακόμα ότι η πιθανή πολιτική αλλαγή έχει τη δυναμική να επηρεάσει καθοριστικά τη γεωπολιτική ισορροπία της Μέσης Ανατολής και, κατ’ επέκταση, τις διεθνείς σχέσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρεται, οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με σοβαρότητα και πολιτική διορατικότητα, να τοποθετείται με σαφήνεια υπέρ των δημοκρατικών αξιών και να αναγνωρίζει ότι ένα νέο διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο ενδέχεται να δημιουργήσει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για το μέλλον της Κύπρου.

Το κίνημα καλεί τέλος τη διεθνή κοινότητα να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του ιρανικού λαού, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό της καταστολής και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.