Την απομάκρυνση του κυβερνητικού αξιωματούχου που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, δηλαδή του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ζητά η ΕΔΕΚ.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως αναμένει από την κυβέρνηση ειλικρινείς απαντήσεις και λήψη αποφάσεων για διαφάνεια. Όπως σημειώνει, δυστυχώς, πρακτικές του παρελθόντος φαίνεται πως δεν έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ τονίζει πως μέχρι στιγμής, οι απαντήσεις της κυβέρνησης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Για την ΕΔΕΚ δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας ότι η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, αποσκοπεί στην πρόκληση πλήγματος κατά της αξιοπιστίας, του κύρους και της υπόληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς συνδυάζεται χρονικά με την έναρξη της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ωστόσο, αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτού του είδους τον υβριδικό πόλεμο, δεν θα είχαν πρόσφορο έδαφος, εάν δεν τους το παρείχαν αυτοί που εμπλέκονται με τις δηλώσεις τους και προφανώς με τις πράξεις τους, που παραπέμπουν σε διαπλοκή, διαφθορά, διακίνηση μετρητών και ευνοιοκρατία με ανταλλάγματα.

Δυστυχώς, πρακτικές του παρελθόντος φαίνεται πως δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

Μέχρι στιγμής, οι απαντήσεις της κυβέρνησης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες και ειλικρινείς απαντήσεις και εξηγήσεις, ακόμα και αν αυτές αποτελούν ομολογία διάπραξης απαράδεκτων πρακτικών.

Όμως, αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται η λήψη δραστικών αποφάσεων, όπως:

– Πλήρης διαφάνεια για όλα ανεξαιρέτως τα Ταμεία που έχουν σχέση με την κυβέρνηση και την προεδρία. Δηλαδή, δημοσιοποίηση του ύψους και της προέλευσης των εισφορών και λεπτομερής αναφορά διαχείρισης των εισφορών.

– Απομάκρυνση του κυβερνητικού αξιωματούχου που εμφανίζεται στο βίντεο και όλων αυτών που εμπλέκονται σ’ αυτές τις διαδικασίες.

Η ΕΔΕΚ, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει σε κανένα να παίζει με την υπόληψη της χώρας μας και να επιτείνει την ήδη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και απαξίωση των πολιτών έναντι της πολιτείας και της πολιτικής.