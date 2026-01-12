Τη θέση ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του επίμαχου βίντεο διατύπωσε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε, «οφείλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας, καθώς συνεργάτες του Προέδρου τον άφησαν εκτεθειμένο».

Σημείωσε ότι η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ήταν επιβεβλημένη, καθώς άσκησε πάρα πολύ κακή κρίση. «Προκύπτουν αρκετά ζητήματα και για αυτό ζητήσαμε άμεση και πλήρη διερεύνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι όροι του ΔΗΚΟ

Ερωτηθείς για τους όρους που έθεσε το ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, απάντησε ότι αυτοί αφορούσαν την άμεση παραίτηση του κ. Χαραλάμπους από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, την κατάργηση του Φορέα και τη μεταφορά του στο Ίδρυμα Υποτροφιών, καθώς και τον διορισμό ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του βίντεο.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης ότι «θα δώσουμε ευκαιρία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κανένας δεν μπορεί να μιλά εκ μέρους του Προέδρου με αυτό τον τρόπο».

Τέλος, σημείωσε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για όσα συμβαίνουν, διευκρινίζοντας πως «κανένας δεν έθεσε αίτημα στα συλλογικά όργανα για αποχώρηση από την Κυβέρνηση. Η θέση μου είναι ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε στιγμιαία».