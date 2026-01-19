Την άποψή του για το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X εξέφρασε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Alpha «Sunday Night».

Αρχικά ανέφερε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η χρονική στιγμή της δημοσίευσης του βίντεο δημιουργεί αμφιβολίες για τις προθέσεις εκείνων που το δημοσιοποίησαν και προσπάθησαν να αποσπάσουν δηλώσεις την επόμενη μέρα από την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ.

Τόνισε ότι έγιναν μονταρίσματα χωρίς να ακούγονται οι ερωτήσεις της άλλης πλευράς. «Δυστυχώς, όσα έχουν ακουστεί διαμορφώνουν το περιεχόμενο των δηλώσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται αντίδραση».

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι η όλη τραγωδία βρίσκεται υπό έρευνα. «Οι πολιτικές ευθύνες ανελήφθησαν με την παραίτηση της Φιλίππας Καρσερά και του κ. Χαραλάμπους. Καλώ τις πολιτικές δυνάμεις, με νηφαλιότητα, αντί να εργαλειοποιούν μια κρίση, να αναμένουν τα αποτελέσματα και να μην υπερβάλλουν».

Ακόμη, ανέφερε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει διορίσει ποινικό ανακριτή και ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση όλα όσα έχουν λεχθεί στο βίντεο. «Είναι καλό να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση».

Ερωτηθείς αν μίλησε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, απάντησε ότι επικοινώνησε μαζί του και του εξέφρασε τη λύπη του. «Του υπέδειξα κάποια πράγματα, έτσι ώστε να μειωθούν οι εντάσεις».

