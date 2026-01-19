Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει την αριστίνδην υποψηφιότητα του Σταύρου Αλαμπρίτη, επιχειρηματία, ιδρυτή και Προέδρου της Συντεχνίας των Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λευκωσίας, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω σήμερα τη συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας, ως αριστίνδην υποψηφίου, του φίλου Σταύρου Αλαμπρίτη.»

«Ο Σταύρος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προώθηση των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Έχει αποδείξει, μέσα από τη δράση του, ότι αυτή η προσφορά φέρνει αποτελέσματα. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συμφωνούμε ανεπιφύλακτα μαζί του ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.»

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλουμε να δώσουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις τη δύναμη ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται αλλά και να ανταγωνίζονται πλέον σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.»

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα ενώσει τις δικές του δυνάμεις με τις δικές μας, ώστε να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ομαλότητα της κυπριακής οικονομίας, να πετύχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία και να αγωνιστούμε για μια ελεύθερη Κύπρο.»

Από την πλευρά του, ο αριστίνδην υποψήφιος, Σταύρος Αλαμπρίτης, δήλωσε:

«Η ζωή μου ολόκληρη είναι αφιερωμένη στα κοινά. Πάντα εθελοντικά. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι αγώνες μου επικεντρώνονται στη στήριξη της επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοεργοδοτουμένων, της πιο αδικημένης τάξης εργαζομένων του τόπου μας, που όλοι αποκαλούν τη “ραχοκοκαλιά” της κυπριακής οικονομίας.»

«Εμείς, ως μικρές – κυρίως οικογενειακές – επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενοι, προσφέρουμε περίπου 230.000 θέσεις εργασίας στον τόπο μας.»

«Μέσα από τις τάξεις του ΔΗΚΟ είμαστε βέβαιοι ότι οι αγώνες μας θα καρποφορήσουν. Ευχαριστώ τον συναγωνιστή και φίλο Πρόεδρο για τη διαχρονική μας φιλία και συνεργασία, καθώς και για την τιμή που μου κάνει να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος.»