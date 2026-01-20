Τη διάσταση της Κύπρου στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα αναδεικνύει άρθρο της αντιπολιτευόμενης οικονομικής τουρκικής ιστοσελίδας Ekonomim, εκφράζοντας προβληματισμό για πιθανές πιέσεις προς την Τουρκία μέσω της συμμετοχής της σε νέα διεθνή σχήματα που προωθεί η Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορά αποκλειστικά τη Γάζα, αλλά επιχειρεί να εντάξει σε ενιαίο πλαίσιο τη Γάζα, τη Συρία και το Κυπριακό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα η πρόσκληση που έλαβαν από τις ΗΠΑ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνιστά ένα «απροσδόκητο διπλωματικό πλεονέκτημα» για τη Λευκωσία.

Υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να λειτουργήσουν ως έμμεσος μηχανισμός πίεσης στο Κυπριακό. «Η Ουάσιγκτον, η οποία δεν εισάκουσε το Ισραήλ, το οποίο αντιτίθεται κατηγορηματικά στον ενεργό ρόλο της Τουρκίας στο ζήτημα της Γάζας, αλλά συμπεριέλαβε τον Φιντάν στο διοικητικό συμβούλιο της Γάζας και τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης, φαίνεται να έχει σημειώσει ένα απροσδόκητο ‘γκολ της Κύπρου’ εναντίον της Άγκυρας», σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα.

ΚΥΠΕ