Ελλάδα και Κύπρος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες ελλαδικών ΜΜΕ, μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει προσκλήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στο επονομαζόμενο «Συμβουλίο Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Όπως πληροφορείται το euronews, στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία.

Η συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου στο συμβούλιο, αναδεικνύει την αναβάθμιση της παρουσίας και του ρόλου των δύο χωρών, διεθνώς αλλά και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Νωρίτερα, η τουρκική προεδρία έκανε γνωστό πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα προβλέπεται η σύσταση του Συμβουλίου της Ειρήνης, βάσει του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τη διεθνή εποπτεία της μεταβατικής διαδικασίας και την υποστήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης με στόχο την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Για την υποστήριξη της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, έχουν συσταθεί δύο μεταβατικά όργανα προς ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου: η Εκτελεστική Επιτροπή, αρμόδια για την εφαρμογή των πολιτικών και επιχειρησιακών παραμέτρων της συμφωνίας για τη Γάζα, και η Παλαιστινιακή εθνική τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την προσωρινή διοίκηση της Γάζας κατά τη μεταβατική περίοδο.

O πρώην Βούλγαρος διπλωμάτης Ν. Μλαντένοφ έχει διοριστεί ως Ύπατος Εκπρόσωπος με στόχο τον συντονισμό των μεταβατικών οργάνων και του Συμβουλίου της Ειρήνης.

euronews.gr