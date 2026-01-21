Τη θέση του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις επικείμενες εκλογές Μαίου 2026 αποφάσισε να διεκδικήσει ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης.

Ο κ. Μαυρίδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «πρωταρχικός μου στόχος είναι, μαζί με όλους εσας, να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επιβίωση της κοινότητας μας και στη διατήρηση και ενίσχυση της Μαρωνιτικής ταυτότητας μας».

Να σημειωθεί ότι, ο κ. Μαυρίδης, συμπλήρωσε 3 θητείες ως Βουλευτής Κερύνειας και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ, δεν μπορεί να κατέλθει ξανά υποψήφιος με το κόμμα.

Η ανάρτηση

Φίλες και φίλοι, Μαρωνίτισσες και Μαρωνίτες

Με το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα χωριά μας, στη γη των προγόνων μας, στις εκκλησίες και τα μοναστήρια μας, και με τη σκέψη στους ηρωϊκούς εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες μας, που κόντρα στο χρόνο φυλάνε τις μαρωνίτικες θερμοπύλες, αλλά και στους εκτοπισθένες Μαρωνίτες που είναι σκορπισμένοι στις ελεύθερες περιοχές και στο εξωτερικό, αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις επικείμενες εκλογές του Μαϊου 2026.

Πρωταρχικός μου στόχος είναι, μαζί με όλους εσας, να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επιβίωση της κοινότητας μας και στη διατήρηση και ενίσχυση της Μαρωνιτικής ταυτότητας μας. Να εργαστούμε για την ενδυνάμωση της Μαρωνιτικής συνείδησης και την καλλιέργεια Μαρωνιτικής κουλτούρας, έτσι ώστε να αντέξουμε στο πέρασμα του χρόνου, μέχρι την πολυπόθητη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και την επιστροφή στα χωριά μας.

Μάριος Μαυρίδης