Από την Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, εγκρίθηκε χθες το βράδυ η υποψηφιότητα του τέως Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη στις επερχόμενες εκλογές.

Η ανακοίνωση

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη συμπόρευση του τέως Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, με το Κίνημα Άλμα. Η συμμετοχή του κ. Παπαδάκη στο ψηφοδέλτιό μας, η οποία εγκρίθηκε χθες βράδυ από την Εκτελεστική Γραμματεία, συνιστά μια αξιόλογη ενίσχυση της προσπάθειας μας για να επιτύχουμε τον βασικό μας στόχο – ν’ αλλάξουμε τη χώρα.

Η καταπολέμηση της διαπλοκής, της διαφθοράς, και της ημετεροκρατίας και, γενικότερα, η αναθέσμιση της χώρας είναι για το Άλμα και τον Δημήτρη Παπαδάκη αμετακίνητοι στόχοι, και τους οποίους θα πασχίσουμε να πετύχουμε για το καλό του τόπου και του λαού μας.