Το Κίνημα Οικολόγων, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για την καθυστέριση που παρατηρείται εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα κ. Γιώργου Σαββίδη, σε σχέση με το πόρισμα της ποινικής ανακρίτριας Αλεξάνδρα Λυκούργου που αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Τονίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αγγίζει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την αξιοπιστία θεσμών, «δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στην κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι τέτοια πορίσματα δεν παραμένουν σε αδράνεια».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το πόρισμα βρίσκεται υπό μελέτη από τον Γενικό Εισαγγελέα από τον περασμένο Μάιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση ή απόφαση. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις της ποινικής ανακρίτριας, η έρευνα κατέδειξε σοβαρά ποινικά αδικήματα – τόσο κακουργήματα όσο και πλημμελήματα – καθώς και σημαντικά θεσμικά κενά και δομικές αδυναμίες στη λειτουργία της ΚΟΠ, αλλά και στην εποπτεία της από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Υπενθυμίζεται ότι οι ποινικές ανακρίσεις διατάχθηκαν από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, κατόπιν έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία – μεταξύ άλλων – διαπίστωσε ζήτημα ασυμβίβαστου για τον τότε πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αγγίζει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την αξιοπιστία θεσμών, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στην κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι τέτοια πορίσματα δεν παραμένουν σε αδράνεια.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να αξιοποιήσει τα πορίσματα της ποινικης ανακρίτριας και να προχωρήσει σε διώξεις. Σε διαφορετική περίπτωση η κοινωνία θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι βρίσκεται ενώπιον ακόμα μιας εσκεμμένης συγκάλυψης.