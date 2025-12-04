Επίκειται καθορισμός συνάντησης στη Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα. Αυτό ανέφερε χθες στον «Φ» αρμόδια πηγή, η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει τα τεκταινόμενα και την πορεία του ανακριτικού έργου.

Η εν λόγω συνάντηση αναμένεται να είναι και η καθοριστική. Σ΄ αυτή θα ξεκαθαριστεί κατά πόσον ο κ. Κούμας θα διωχθεί ή όχι ποινικά στη βάση πορίσματος της ανεξάρτητης ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου.

Αυτό που θα γίνει στην ουσία κατά την εν λόγω καθοριστική συνάντηση είναι να εξεταστούν οι τελικές εισηγήσεις των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας, στους οποίους ανατέθηκε η εξέταση του πορίσματος της ποινικής έρευνας και του μαρτυρικού υλικού (20 box files).

Για την υπόθεση φέρονται να ελέγχονται, σύμφωνα με δημοσιεύματά μας, τρία πρόσωπα. Πέραν από τον κ Κούμα, κλήθηκαν για καταθέσεις ως ελεγχόμενοι στέλεχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αλλά και επιχειρηματίας.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Κούμας ήταν ελεγχόμενος για υπόθεση ασυμβίβαστου που απορρέει από την ταυτόχρονη θητεία του σε ύπατα αξιώματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως διαχειριστής δικαιωμάτων για ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό προϊόν.

Η έρευνά μας από το 2014 έχει αποδείξει τη σχέση του με εταιρίες διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Εταιρείες που φέρονται να είναι συμφερόντων του, όπως αποκαλύψαμε με έγγραφα το 2018, ήταν εγγεγραμμένες στη Σεϋχέλλες και στις Παρθένες Νήσους. Μάλιστα, ως επιχειρηματίας είχε πωλήσει τηλεοπτικό προϊόν με την CytaVision, στην οποία μέσω εταιρειών συμφερόντων του παραχωρήθηκαν δικαιώματα διεθνών αγώνων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Κύπρου και του ΑΠΟΕΛ.

Σε πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιο Θ. Ευθυμίου, είχε εντοπιστεί ασυμβίβαστο σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για ενέργειες που ενδεχομένως να είχαν ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ο ίδιος ο Γιώργος Κούμας, μας είχε δηλώσει το 2018 ότι η διπλή ιδιότητά του εξετάστηκε από αρμόδια Αρχή και δεν προκύπτει οτιδήποτε επιλήψιμο.