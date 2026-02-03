Τη δική του εκδοχή για τις εξελίξεις γύρω από τη μη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δίνει ο Μίλτος Παπαδόπουλος, απαντώντας στις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του κόμματος, Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος έκανε λόγο για προσέγγισή του από το «Άλμα», με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αναφέρεται σε τυχαία επαφή μεταξύ τους.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής στον κ. Παπαδούρη πως σε περίπτωση που ο πρόεδρος των Οικολόγων επέλεγε να είναι υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λεμεσού, ο ίδιος θα αποχωρούσε από το ψηφοδέλτιο, κάτι που τελικά συνέβη.

Όπως σημειώνει, προχώρησε στην τοποθέτησή του μετά την παραφιλολογία και τις δημόσιες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το όνομά του, τονίζοντας ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα, όπως η διαφθορά και η διαπλοκή, και όχι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι είναι διαχρονικά ενεργός πολίτης της Λεμεσού, με πορεία προσανατολισμένη στο κοινό καλό, χωρίς να έχει επιδιώξει προσωπικά οφέλη ή διευκολύνσεις στην επαγγελματική του διαδρομή.

Διευκρινίζει, επίσης, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει οριστική απόφαση ούτε έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο κομματικό ψηφοδέλτιο, προσθέτοντας πως όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων αποτελούν «τη μισή αλήθεια». Παρά την αποχώρησή του, τονίζει ότι η εκτίμησή του προς το Κίνημα παραμένει και εύχεται καλή επιτυχία.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί προσεγγίσεις και προτάσεις από διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς, τις οποίες αντιμετωπίζει με σεβασμό, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί σοβαρή και ώριμη σκέψη.

Καταληκτικά, ευχαριστεί όσους εκφράζουν στήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να παραμένει ενεργός πολίτης για τη Λεμεσό και την επαρχία της, ενώ σημειώνει πως όταν υπάρξει οριστική απόφαση, θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση.