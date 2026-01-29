«Η μισή αλήθεια, είναι και μισό ψέμα», αναφέρει σε ανάρτηση του, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης έπειτα από την διαμάχη που ξέσπασε με το Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι Οικολόγοι μέσω ανακοίνωσης τους κατηγόρησαν τον κ. Μιχαηλίδη ότι έχει προσεγγίσει τον υποψήφιο βουλευτή Μίλτο Παπαδόπουλο, που ανακοίνωσε το Κίνημα πριν μερικούς μήνες ώστε να κατέλθει με το δικό τους ψηφοδέλτιο στις βουλευτικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε ότι, «ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος».

Ο κ. Παπαδούρης, είπε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσιάζει την προσέγγιση ως πρωτοβουλία του κ. Παπαδόπουλου. «Εξ όσων γνωρίζω η προσέγγιση έγινε όχι από ένα, αλλά από δύο άτομα, που στοχευμένα προσέγγισαν τον κ. Παπαδόπουλο πρόσφατα», είπε.

Δείτε την ανάρτηση του:

Έχω διαβάσει την ανάρτηση του κ. Μιχαηλίδη μετά την ανακοίνωση μας.

Απλά θα πω ότι η μισή αλήθεια είναι και μισό ψέμα.

Λυπάμαι που:

1. Παρουσιάζει την προσέγγιση ως πρωτοβουλία του υποψήφιου μας. Εξ όσων γνωρίζω η προσέγγιση έγινε όχι από ένα, αλλά από δύο άτομα, που στοχευμένα προσέγγισαν τον κ. Παπαδόπουλο πρόσφατα.

2. Το παρουσιάζει ως μια τυχαία συνάντηση το Νοέμβριο του 2025 (πιθανόν να είναι αλήθεια). Αλλά η όλη αλήθεια είναι η πρόσφατη συνάντηση τους μετά από τους λεγόμενους “διαμεσολαβητές”.

3. Ιδιαίτερα όμως λυπάμαι που όχι μόνο δεν κατάλαβε το πολιτικό του ατόπημα, αλλά εξακολουθεί να το υποστηρίζει, βάση της ανάρτησης του.

Όπως και να έχει, θα μπορούσα να γράψω κι άλλα, αλλά η αξιοπρέπεια μου δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω.

Εν κατακλείδι, στο τέλος αυτής της εκλογικής διαδικασίας κάποιοι θα προσπαθήσουν να κριθούν βάση μαθηματικού αποτελέσματος και κάποιοι άλλη βάση Ηθικής και Ανθρωπιάς.

Προσωπικά επέλεξα εδώ και πολλά χρόνια να ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, γιατί πάντα υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών.

ΥΓ. Αυτό δεν αναιρεί την άριστη συνεργασία που είχα προσωπικά με τον κ. Μιχαηλίδη κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

ΥΓ1. Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα για τον όποιοδήποτε σε ότι αφορά ειλημμένες αποφάσεις