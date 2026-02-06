Το Κυπριακό περιλαμβανόταν στην ατζέντα της συνάντησης που είχε την Παρασκευή στην Άγκυρα η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρτα Κος, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση αναφέρεται πως η κ. Κος «χαιρέτισε τη δέσμευση της Τουρκίας στη συνεχιζόμενη άτυπη διαδικασία για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τόνισε τη σημασία της συνέχισης των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Αναφέρεται ακόμη ότι η Επίτροπος υπενθύμισε πως ο διάλογος για το κράτος δικάιου και τα δημοκρατικά πρότυπα είναι ανασπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι η Μάρτα Κος συναντήθηκε και ο Χακάν Φιντάν στο τουρκικό ΥΠΕΞ «επαναβεβαιώνοντας το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Τουρκίας και υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον».

As realities in Europe are changing, we need to look with fresh eyes at EU–Türkiye relations.



With @HakanFidan, I discussed steps needed to build the trust to strengthen our relations, advance regional infrastructure projects & reap the full potential of our economic relations. pic.twitter.com/6GZJ3lBRiN — Marta Kos (@MartaKosEU) February 6, 2026

Ακόμη αναφέρεται ότι τα μέρη χαιρέτισαν την πρόσφατη εμπλοκή των δυο μερών στις σχέσεις σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να τη μετατρέψουν σε απτά βήματα. Αναφέρεται επίσης ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος περιλαμβανε πέντε υψηλού επιπέδου διαλόγους, συνέχιση της στήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες της Τουρκίας για τη φιλοξενία προσφύγων υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης Τούρκων πολιτών σε θεωρήσεις Σένγκεν πολλαπλής εισόδου.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές επεσήμαναν πως οι πρόσφατες παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, Χακάν Φιντάν υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη άμεσης υπέρβασης των εμποδίων στις διμερείς σχέσεις και κάλεσε για ένα ευρύτερο, θεσμικό και πολυδιάστατο πλαίσιο συνεργασίας.

Όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση, τα μέρη αναγνώρισαν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας, έχει στρατηγική σημασία υπό το φως των τρεχουσών περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων. Τόνισαν τη σημασία στενότερου συντονισμού για τη διαμόρφωση της περιφερειακής ατζέντας συνδεσιμότητας, που περιλαμβάνει την ενέργεια, τις μεταφορές, την ψηφιοποίηση και το εμπόριο, με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαύρη Θάλασσα, τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τον ρόλο της Τουρκίας ως κεντρικού γεωπολιτικού παράγοντα στην περιοχή, προστίθεται.

Η κοινή δήλωση αναφέρει ακόμη και τα δυο μέρη επαναβεβαίωσαν τη σημασία της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ και ότι ο Χακάν Φιντάν τόνισε την αυξανόμενη ανάγκη επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης, ενόψει των εξελισσόμενων παγκόσμιων εμπορικών δυναμικών, των αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, της ανάπτυξης διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, της ευαλωτότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης.

Επίσης εξέφρασαν από κοινού τη βούληση να εργαστούν για να ανοίξει ο δρόμος για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και για να επιτύχουν την πλήρη δυναμική της, προκειμένου να υποστηριχτεί η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των δυο πλευρών, αναφέρεται.

Επισημαίνεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκολύνει τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν πολλαπλής εισόδου σε Τούρκους πολίτες και τόνισαν τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης του Διαλόγου για την Ελευθεροποίηση των Θεωρήσεων, καθώς και της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, μέσω του καθιερωμένου υψηλού επιπέδου διαλόγου.

Εξάλλου, η Επίτροπος Κος επανέλαβε τη σημασία της αποτροπής της καταστρατήγησης των κυρώσεων της ΕΕ από οποιοδήποτε κράτος, ενώ, με αφορμή την επέτειο των καταστροφικών σεισμών του 2023 στην Τουρκία τίμησε τη μνήμη των θυμάτων και επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό, υπενθυμίζοντας τη στήριξη ύψους 1 δισ. ευρώ για επείγουσα στήριξη και ανασυγκρότηση.

Ο Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στην αλληλεγγύη που επέδειξε η ΕΕ μετά τους σεισμούς, υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεγγύης Τουρκίας–ΕΕ σε όλους τους τομείς για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου, σημειώνεται.

ΚΥΠΕ