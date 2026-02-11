Τη θέση ότι η μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ, για την έκτιση της πενταετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο εκφράζει μέσω ανακοίνωσή του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου. Όπως αναφέρει, «αναδεικνύει, με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο, την αδυναμία της κυβέρνησης να ενεργήσει έγκαιρα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά, ώστε να διαφυλάξει το κύρος του κράτους μας, τα δικαιώματα των πολιτών και τη νομιμότητα απέναντι στην κατοχική δύναμη και τους σφετεριστές».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το φιάσκο που αφορά τον μεγαλύτερο σφετεριστή ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ –κάτοχο ισραηλινής, πορτογαλικής και τουρκικής υπηκοότητας, ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του στο Ισραήλ για την έκτιση της πενταετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο και αναδεικνύει, με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο, την αδυναμία της κυβέρνησης να ενεργήσει έγκαιρα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά, ώστε να διαφυλάξει το κύρος του κράτους μας, τα δικαιώματα των πολιτών και τη νομιμότητα απέναντι στην κατοχική δύναμη και τους σφετεριστές.

Ο σφετερισμός περιουσιών στα κατεχόμενα δεν αποτελεί απλώς ένα αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης, πολιτικής αξιοπρέπειας και θωράκισης της νομιμότητας και της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εύλογα τίθεται πλέον το ερώτημα με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι η μεταφορά του καταδικασθέντος δεν θα υπονομεύσει στην πράξη την εκτέλεση της ποινής που επέβαλαν τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας; Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα αφεθεί ελεύθερος αμέσως μετά τη μετάβασή του στη χώρα του;

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις, να εκπέμψει εσφαλμένα πολιτικά μηνύματα και να επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ληστρικής εκμετάλλευσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποθρασυνθούν περαιτέρω τόσο οι σφετεριστές όσο και το κατοχικό καθεστώς.

Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εξαντλείται στη διαχείριση ζητημάτων εκ των υστέρων. Απαιτεί στρατηγική πρόληψη, ουσιαστική και αποτελεσματική διπλωματία, καθώς και σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Η πρόσφατη απόφαση του Γαλλικού Δικαστηρίου στην υπόθεση του καταζητούμενου από τις Αρχές της Δημοκρατίας Ιρανού σφετεριστή τον οποίο δυστυχώς το Δικαστήριο τον απάλλαξε και αφέθηκε ελεύθερος σε συνδυασμό με την εξέλιξη της υπόθεσης Αϊκούτ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά κατέρρευσε.