Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ολόκληρη η Κύπρος για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε έντεκα 11 κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου 14.000 ζώα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα) να επηρεάζονται.

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των προσβεβλημένων ζώων, ενώ στις επηρεαζόμενες περιοχές έχουν εγκατασταθεί συστήματα απολύμανσης και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Για το θέμα τοποθετούνται και διάφορα πολιτικά κόμματα, ασκώντας κριτική στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση του ζητήματος, εκφράζοντας ανησυχία και παραθέτοντας τις δικές τους προτάσεις για αντιμετώπιση της νέας κρίσης στο νησί.

ΔΗΣΥ: Ενώπιον μιας μεγάλης καταστροφής η χώρα

«Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης καταστροφής. Η κρίση του αφθώδους πυρετού απειλεί ευθέως την κτηνοτροφία, τις εξαγωγές και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Πρώτιστο μέλημα πρέπει να είναι ο άμεσος και αποτελεσματικός περιορισμός της μόλυνσης. Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων βιοασφάλειας, εντατικοποίηση των ελέγχων, πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων και απόλυτος συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών. Κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

ΕΛΑΜ: Δεν εισακουστήκαμε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε

«Το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την Κτηνοτροφία της Κύπρου με αλυσιδωτές συνέπειες για τον τόπο μας.

Από τον Δεκέμβριο, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στα κατεχόμενα, το ΕΛΑΜ απαίτησε τη λήψη δραστικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στις ελεύθερες περιοχές, με πρώτα το άμεσο κλείσιμο των οδοφραγμάτων, την αυστηροποίηση της επιτήρησης της γραμμής αντιπαράταξης και τη διενέργεια εντατικών ελέγχων. Δεν εισακουστήκαμε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.»

Volt: Αποδεικνύεται η πλάνη της βιωσιμότητας του άλυτου Κυπριακού

«Η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για την κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία και την ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων.

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται η πλάνη της βιωσιμότητας του άλυτου Κυπριακού. Η μυωπική αντιμετώπιση του θέματος, ωσάν και ιοί σταματούν στην πράσινη γραμμή, δεν μπορεί να αφήνει κανέναν ασφαλή στη χωρα.»

Οικολόγοι: Πολύ αργά λαμβάνονται τα μέτρα

«Η διαχείριση της επιδημίας αφθώδους πυρετού από το Υπουργείο Γεωργίας συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα της Κυβέρνησης σε ένα κρίσιμο ζήτημα για τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία αλλά και την ευρύτερη οικονομία της Κύπρου. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, με κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες και σοβαρό κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου, η Υπουργός Γεωργίας φαίνεται να είναι απούσα για άλλη μια φορά. Η απουσία σαφούς έγκαιρης ενημέρωσης και σχεδίου δημιούργησε εύλογη ανησυχία στους κτηνοτρόφους και στην κοινωνία.»