Δύο αλληλένδετες προτάσεις νόμου που στοχεύουν στη θεσμική διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς με τον Έφορο Φορολογίας κατέθεσε στη Βουλή η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση φορολογικών ελέγχων σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν σοβαρά ευρήματα ενδεχόμενης διαφθοράς από αξιωματούχους.

Η πρώτη πρόταση νόμου τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και προβλέπει ότι, όταν σε πόρισμά της καταγράφονται ευρήματα που υποδηλώνουν εμπλοκή αξιωματούχου σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς, η Αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας εντός εύλογης προθεσμίας. Η ενημέρωση περιορίζεται στη διαβίβαση των απολύτως αναγκαίων πληροφοριών ή ουσιωδών αποσπασμάτων του πορίσματος και, σύμφωνα με το κείμενο, δεν συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας των μελών της Αρχής.

Η δεύτερη πρόταση νόμου συμπληρώνει το πιο πάνω πλαίσιο, τροποποιώντας τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, με την εισαγωγή νέου άρθρου που παρέχει στον Έφορο Φορολογίας ρητή εξουσία να προχωρεί σε φορολογικό έλεγχο αξιωματούχου, εφόσον ενημερωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή ότι έχει εκδοθεί πόρισμα με σχετικές ενδείξεις. Ο έλεγχος μπορεί να καλύπτει την επαλήθευση δηλωθέντων εισοδημάτων, τη διερεύνηση κινητής και ακίνητης περιουσίας εντός και εκτός Δημοκρατίας, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι φορολογικοί έλεγχοι περιορίζονται στα φορολογικά έτη που συνδέονται αιτιωδώς με τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και διενεργούνται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες του Εφόρου δεν επηρεάζουν ούτε περιορίζουν τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος εξακολουθεί να χειρίζεται την ποινική διάσταση των υποθέσεων.

Στις αιτιολογικές εκθέσεις επισημαίνεται ότι η ποινική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς δεν ταυτίζεται χρονικά ή ουσιαστικά με την ανάγκη άμεσης φορολογικής αξιολόγησης εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται, η θεσμοθέτηση μηχανισμού έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών κρίνεται αναγκαία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα οικονομικά δεδομένα.

Οι δύο προτάσεις νόμου κατατέθηκαν παράλληλα και λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχής κατά της Διαφθοράς και των φορολογικών αρχών. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κράτους στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, μέσω της ταχείας αξιοποίησης των πορισμάτων και της άμεσης ενεργοποίησης των προβλεπόμενων φορολογικών ελέγχων.

Οι προτάσεις αναμένεται να παραπεμφθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για συζήτηση, πριν οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.