Εν αναμονή πρόσθετων στοιχείων από την Ελλάδα βρίσκεται η Νομική Υπηρεσία για να λάβει τις αποφάσεις της σε σχέση με την υπόθεση με εμπλεκόμενο τον βουλευτή Νίκο Σύκα, η ασυλία του οποίου έχει αρθεί, μετά από καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό χρήση βίας κατά της συντρόφου του.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μετά που ο φάκελος της Αστυνομίας παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία, ύστερα και από την ανάκριση του βουλευτή, μελετήθηκε και αποφασίστηκε όπως σταλεί νέο αίτημα στις ελληνικές Αρχές που αφορούσε διευκρινήσεις επί συγκεκριμένου ζητήματος το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση. Το αίτημα έχει υποβληθεί και αναμένεται η ανταπόκριση των Αρχών της Ελλάδας, ώστε να συμπεριληφθεί το στοιχείο αυτό στον φάκελο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η λήψη τελικής απόφασης, αν δηλαδή η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης έστω και αν η καταγγέλλουσα απέσυρε το παράπονο της, ή αν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί, θα ληφθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σημειώνεται ότι ήταν η θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, όπως αυτή εκφράστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά την ακρόαση της αίτησης για άρση της ασυλίας του κ. Σύκα, ότι έστω και αν εκ των υστέρων αποσύρθηκε το παράπονο, εντούτοις, υποθέσεις βίας μελετούνται συνολικά στη βάση όλης της μαρτυρίας και καλούνται όσοι αρχικά καταγγέλλουν άσκηση βίας και μετά αποσύρουν το παράπονό τους, ενώπιον του Δικαστηρίου για να εκφράσουν και εκεί την τελική τους βούληση. Όπως είχε αναφερθεί από τη Νομική Υπηρεσία, στο παρελθόν υπήρξαν καταδίκες χωρίς την κατάθεση του παραπονούμενου.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, όταν η σύντροφος του βουλευτή, επιστρέφοντας από την Αθήνα όπου μετέβησαν για την Πρωτοχρονιά, είχε καταγγείλει στο ΤΑΕ Λεμεσού σωματική και ψυχολογική βία εναντίον της. Η ίδια, τρεις ημέρες αργότερα, απέσυρε γραπτώς το παράπονό της, επικαλούμενη τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, την ιδιότητα του καταγγελλόμενου και πως η ίδια δεν μπορούσε ψυχολογικά να διαχειριστεί το ζήτημα. Παρά την εξέλιξη αυτή, η Γενική Εισαγγελία ζήτησε από τους ανακριτές να συνεχίσουν τις έρευνες και μετά την άρση της ασυλίας του, κάλεσε τον κ. Σύκα για ανάκριση. Αυτός απέρριψε τα όσα του καταλογίζονται και αρνήθηκε κατηγορηματικά πως άσκησε είτε σωματική είτε ψυχολογική βία κατά της συντρόφου του, πριν την έξοδό τους την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι έρευνες κάλυψαν άτομα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αθήνα, με κομβικό σημείο την ιατρική εξέταση της συντρόφου του, τόσο στην ελληνική πρωτεύουσα από ιατρό, όσο και στην Κύπρο από ιατροδικαστή. Οι εκθέσεις τους θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στη λήψη της τελικής απόφασης.