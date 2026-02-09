Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά τον βουλευτή Νίκο Σύκα, τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Την ώρα που ο φάκελος της καταγγελίας της πρώην συντρόφου του για την κατά ισχυρισμόν βιαιοπραγία εναντίον της, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών οδηγιών, ο ίδιος ετοιμάζεται να κινηθεί δικαστικά κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά την απόφαση του κόμματος να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογραμμίζεται ότι η παραπονούμενη, αν και απέσυρε την καταγγελία μέσω ένορκης δήλωσης, εντούτοις, η Αστυνομία, καθηκόντως, προχώρησε αυτεπάγγελτα σε διερεύνηση.

Όπως πληροφορείται το philenews, οι ανακριτές του Κλιμακίου Βίας στην Οικογένεια του ΤΑΕ Λεμεσού ταξίδεψαν το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα, όπου έλαβαν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα που κατονομάστηκαν εκατέρωθεν και γνώριζαν το περιστατικό. Στο φάκελο περιλαμβάνονται καταθέσεις, φωτογραφικό υλικό, ιατρικές εκθέσεις καθώς και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Σε βάρος του βουλευτή του ΔΗΣΥ διερευνώνται τα αδικήματα που αφορούν άσκηση βίας, άσκηση ψυχολογικής βίας, επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη και απειλή.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος διαβιβάστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και ακολούθως για να δοθούν οδηγίες προς το Κλιμάκιο του ΤΑΕ Λεμεσού, μη αποκλείοντας την καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι μετά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Νίκος Σύκας έδωσε πολύωρη κατάθεση στην παρουσία του δικηγόρου του, Χρήστου Πουργουρίδη, στο ΤΑΕ Λεμεσού. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δημοσίευμα του philenews, ο κ. Σύκας απάντησε στις ερωτήσεις των ανακριτών, αρνούμενος ότι χτύπησε και απείλησε τη σύντροφό του.

Στρέφεται εναντίον του ΔΗΣΥ ο Σύκας

Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση του ζητήματος, πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Νίκος Σύκας προτίθεται, ενδεχομένως και αύριο Τρίτη, να καταχωρήσει αστική αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με την αγωγή θα ζητείται, μέσω διατάγματος θεραπείας, να κηρυχθεί παράνομη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.