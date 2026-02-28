Σοβαρές καταγγελίες για πολιτική και θεσμική διαπλοκή της κυβέρνησης Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ με πρώην Ισραηλινούς πράκτορες διατύπωσε ο Άριστος Δαμιανού, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και βουλευτής, σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη καταδίκη Ισραηλινού πρώην πράκτορα και άλλων προσώπων από την ελληνική δικαιοσύνη για υποθέσεις παρακολουθήσεων.

Όπως ανέφερε ο Άριστος Δαμιανού, το ΑΚΕΛ επανέρχεται με την παράθεση στοιχείων και γεγονότων, τα οποία όπως υποστήριξε, τεκμηριώνουν μακροχρόνια συνεργασία των κυπριακών αρχών με τον καταδικασθέντα στην Ελλάδα, εκτός πλαισίου νομιμότητας και με «πολλές γκρίζες ζώνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση κορυφώθηκε με την απόφαση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να παραχωρήσουν αναστολή ποινικής δίωξης στον πρώην πράκτορα, μέσω δικαστικής συνδιαλλαγής (plea bargain).

Δείτε αυτούσια την δήλωση του κ. Δαμιανού:

Σε συνέχεια χτεσινών δηλώσεων μας, με αφορμή την καταδίκη Ισραηλινού πρώην πράκτορα και άλλων προσώπων από την ελληνική δικαιοσύνη, επανερχόμαστε σήμερα με την παράθεση στοιχείων και γεγονότων, που τεκμηριώνουν την πολιτική και θεσμική διαπλοκή της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ με τον καταδικασθέντα στην Ελλάδα. Διαπλοκή η οποία, μέσα από μια μακροχρόνια συνεργασία, έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας και με πολλές γκρίζες ζώνες, κορυφώθηκε με την απόφαση της παραχώρησης αναστολής ποινικής δίωξης στον εν λόγω πρώην πράκτορα από τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η παράθεση στοιχείων και γεγονότων στηρίζεται σε πρωτογενές υλικό που έχουμε στην κατοχή μας, μέρος του οποίου παρουσιάσαμε ως Κοινοβουλευτική Ομάδα ΑΚΕΛ, κατά τη συζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος που εγγράψαμε και συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής στις 9 Νοεμβρίου 2022 και στις 28 Ιουνίου 2023. Είχαν προηγηθεί δεκάδες δημόσιων τοποθετήσεων του ΑΚΕΛ καθώς και προσπάθεια πλήρους διάψευσης από τους τότε κυβερνώντες, περιλαμβανομένου του Προέδρου, αλλά και από την τότε ηγεσία της Αστυνομίας, η οποία όπως θα ακούσετε στη συνέχεια -υπό την πίεση των στοιχείων που παρουσιάσαμε- ανασκεύασε και παραδέχτηκε τη συνεργασία τόσο με τον κ. Ντίλιαν όσο και με τον κ. Άβνι.

Συγκεκριμένα:

Ενώπιον ποινικού δικαστηρίου η Αστυνομία δήλωσε ενόρκως ότι

· Όχημα τύπου VAN με ξένους αριθμούς εγγραφής, βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό και τεχνικό εξοπλισμό με δυνατότητες για παρακολουθήσεις και υποκλοπές επικοινωνιών.

· Το όχημα ανήκει στην εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS LTD, ένας εκ των διευθυντών της οποίας είναι ο Tal Jonathan Dilian.

· Ως αποτέλεσμα ερευνών σε συγκεκριμένο κτίριο στη Λάρνακα εντοπίστηκε σχετικός εξοπλισμός και διαπιστώθηκε η συνύπαρξη των ερευνώμενων σε ίδιους ή παρακείμενους γραφειακούς χώρους με τον Avraham Shahak Avni. Στους ίδιους χώρους βρέθηκε εξοπλισμός που σχετίζεται με το υπό διερεύνηση όχημα με δυνατότητες εκτεταμένης παρακολούθησης.

· Το όχημα εισάχθηκε στη Δημοκρατία και εξασφάλισε σχετική άδεια από το Τμήμα Τελωνείου, προερχόμενο από το Ισραήλ, με αιτιολογικό ότι θα κατέγραφε τα καιρικά φαινόμενα.

· Με επιχείρημα την ενίσχυση του δικτύου wifi στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, δόθηκε άδεια από το κράτος για τοποθέτηση τριών κεραίων με ευθύνη της WS WISPEAR SYSTEMS LTD και του Tal Jonathan Dilian. Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, 3 χρόνια νωρίτερα, το 2016, ο εν λόγω κύριος παρουσίασε ενώπιον αρμοδίων του κράτους και των διαχειριστών του Αεροδρομίου, τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος που ήταν ασφαλώς εκείνες της παρακολούθησης και υποκλοπών μέσω κινητών τηλεφώνων. Μάλιστα είχε ονομάσει το project Home Land Security.

· Από τις πιο πάνω δραστηριότητες φαίνεται να υπήρξε παράνομη πρόσβαση σε πέραν των 9.5 εκ συσκευών.

· Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2018, το κράτος έδωσε στην WS WISPEAR SYSTEMS LTD, άδεια εξαγωγής εξοπλισμού παρακολούθησης, όπως δηλώθηκε, “Interception Equipment designed for the extraction of voice or data”.

· Στοιχεία από Έκθεση της Αστυνομίας καταδεικνύουν ότι οι Αρχές γνώριζαν από το 2014 για τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Κύπρο, που ενέπλεκαν εταιρείες των Ισραηλινών πρώην πρακτόρων.

· Στο πελατολόγιο άλλης συνδεδεμένης εταιρείας εμφανίζεται να είχε αγοράσει υπηρεσίες και ο ΔΗΣΥ, με την ένδειξη «τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας».

· Το Υπουργείο Εμπορίου με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή επιβεβαίωσε την επικοινωνία του γραφείου του Προέδρου του ΔΗΣΥ, με στόχο τη διαμεσολάβηση του Υπουργείου για την πώληση εξοπλισμού εταιρείας του Ντίλιαν προς την Ολλανδική κυβέρνηση.

· Κατόπιν συγκεκριμένων υποδείξεων μας και στη βάση του πελατολογίου εταιρειών των Ντίλιαν και Άβνι που καταθέσαμε στη Βουλή, με καθυστέρηση δύο μηνών και αφού προέβηκε σε έρευνα, ο τότε Αρχηγός παραδέχτηκε τελικά ότι η Αστυνομία από το 2014-2016 συνεργαζόταν με τους προαναφερθέντες. Στοιχεία υποδηλούν συνεργασία μέχρι το 2019.

· Έκθεση της ίδιας της Αστυνομίας επιβεβαιώνει γνώση παράνομων δραστηριοτήτων κατά την ίδια περίοδο που συνεργαζόταν με εταιρείες συμφερόντων των προαναφερθέντων. Παράλληλα, με οδηγίες του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και παρά τη διαφωνία της Αστυνομίας, δόθηκε άδεια οπλοκατοχής στον κ. Άβνι.

· Τιμολόγια προς την Αστυνομία εκδόθηκαν και πληρώθηκαν προς όφελος εταιρειών των Ντίλιαν και Άβνι, για την αγορά και τοποθέτηση συστήματος ασφάλειας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, εκπαίδευση σε μέλη του Γραφείου Ανάλυσης του Αρχηγείου και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών στη Λεμεσό. Ο τότε Αρχηγός αναφέρθηκε και σε παρακολουθητικό εξοπλισμό που αγοράστηκε επί προηγούμενης ηγεσίας.

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από Εκθέσεις της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία καταδεικνύουν την ανοχή και συνεργασία των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τη δραστηριοποίηση στην Κύπρο εταιρειών παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής παρακολουθητικού εξοπλισμού, λογισμικών διπλής χρήσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου μέσα από τα πρακτικά της Βουλής.

Επομένως, η ποιότητα της ποινικής έρευνας, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και των κεραίων παρακολούθησης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έγινε από τις διωκτικές αρχές με φόντο και υπό τη σκιά της συνεργασίας των ίδιων των διωκτικών αρχών, εν γνώσει μάλιστα της ΚΥΠ, με τους κυρίους Ντίλιαν και Άβνι. Οι διωκτικές αρχές καταχώρησαν ποινική διώξη εναντίον ενός καλά γνωστού συνεργάτη τους.

Η κατάληξη είναι καλά γνωστή: όταν η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με απόφαση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, έγινε το λεγόμενο plea bargain, μια δικαστική συνδιαλλαγή όπου η εταιρεία του Ντίλιαν παραδέχτηκε ενοχή και πλήρωσε πρόστιμο, με αντάλλαγμα την παραχώρηση προς τον Ντίλιαν και άλλους αναστολής ποινικής δίωξης. Στην πορεία όλα τα δεδομένα, όπως επιβεβαιώθηκε, εντός του μαύρου βαν διαγράφηκαν. Έγιναν wiped out.

Έκτοτε ρωτούμε τον Γενικό Εισαγγελέα, ποιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούσαν την απαλλαγή χωρίς δίκη του Ισραηλινού πρώην πράκτορα. Τον οποίο προχτές ελλαδικά δικαστήρια καταδίκασαν για ανάλογης φύσης αδικήματα.