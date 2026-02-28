Με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησε το Παγκύπριο Συνέδριο του Δημοκρατικός Συναγερμός, το οποίο πραγματοποιείται στο Pavilion Hall, στη Λευκωσία.

Στην έναρξη του συνεδρίου προβλήθηκε ολόγραμμα του μακαριστού, επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης, το οποίο παρουσιάστηκε να απευθύνεται στο κοινό με μήνυμα για την ιστορική πορεία της παράταξης.

Στην προβολή, ο Γλαύκος Κληρίδης εμφανίστηκε να αναφέρεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό ως «ένα κόμμα προσηλωμένο στη θρησκεία, την πατρίδα και τη Δημοκρατία, πήρε σάρκα και οστά, ανδρώθηκε, αντιμετώπισε φοβερούς αντιπάλους και κινδύνους, αλλά αναγνωρίστηκε σαν το κόμμα αυτό που αποτελεί την ελπίδα του μέλλοντος για τον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό».

Σε μεταγενέστερο σημείο της εκδήλωσης, το ολόγραμμα επανεμφανίστηκε, με τον ιστορικό ηγέτη να δηλώνει, «ο αγώνας μας θα δικαιωθεί και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε το προσφιλές μας τραγούδι, όχι “πότε θα κάνει ξαστεριά”, τώρα που κάνει ξαστεριά».

Αμέσως μετά, οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο τραγούδησαν το τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά», σε κλίμα συγκίνησης και έντονης φόρτισης.