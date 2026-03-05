Σημαντικό τεστ για όλους ήταν η Τετάρτη καθώς μπήκαν κάτω από τη βάσανο της αποτελεσματικότητας τόσο οι τοπικές υπηρεσίες όσο και οι εξωτερικές ενισχύσεις που βρίσκονται στο νησί. Καταγράφησαν κενά, αλλά και το πόσο δύσκολο είναι να τιθασέψει κάποιος μια κοινή γνώμη η οποία μπορεί εύκολα να παρασυρθεί από έναν κατακλυσμό λανθασμένων πληροφοριών.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βγήκε μπροστά το βράδυ της Τετάρτης και με διάγγελμά του ενημέρωσε τους πολίτες για όσα είχε πράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση, επιχειρώντας παράλληλα να τους καθησυχάσει.

Το προεδρικό διάγγελμα

Η κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, είπε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό αναφορικά με την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, συνέχισε, «η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

Για αυτό τον λόγο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», επεσήμανε.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

«Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις», σημείωσε, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του εκ μέρους του κυπριακού λαού και της κυπριακής Κυβέρνησης για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

Γιατί βγήκε μπροστά ο Πρόεδρος

Η κίνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να βγει μπροστά με διάγγελμα για να καθησυχάσει τον κόσμο κρίθηκε αναγκαία καθώς χθες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μεταδίδονταν (κυρίως από ελλαδικά μέσα ενημέρωσης) πληροφορίες οι οποίες στην πορεία αποδείχθηκε πως δεν ευσταθούσαν.

Δεν ήταν καθόλου τυχαία η αναφορά του ΠτΔ στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Τεστ Νο.1: Επιχειρησιακή ετοιμότητα μαχητικών και φρεγάτων

Το συμβάν με το άγνωστο αντικείμενο το οποίο πληροφορίες έφεραν να εντοπίζεται στον εναέριο χώρο του Λιβάνου ήταν αρκετό για να τεστάρει τα αντανακλαστικά των μαχητικών αεροσκαφών από την Ελλάδα που βρίσκονται στην Κύπρο. Απογειώθηκαν αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας και κινήθηκαν προς την κατεύθυνση που υπήρχαν οι σχετικές πληροφορίες.

Όλα τα τμήματα της Εθνικής Φρουράς έδειξαν ότι είναι καθ’ όλα έτοιμα επιχειρησιακά.

Την ίδια ώρα, στον Λόφο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφάσισε αλλαγή του προγράμματός του και συγκάλεσε αμέσως σύνοδο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ενώ το υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για χθες το πρωί αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Παράλληλα οι δύο φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε οποιοδήποτε περιστατικό κριθεί αναγκαίο.

Ταυτόχρονα στην περιοχή της Κύπρου βρίσκεται φρεγάτα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού έτοιμη και αυτή να συνδράμει εάν χρειαστεί.

Ως προς το ύποπτο αντικείμενο για το οποίο σήμανε συναγερμός το πρωί της Τετάρτης τελικά δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε, παρά τις πληροφορίες και ενδείξεις που αξιολογήθηκαν το πρωί, όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δύο εναέρια μέσα επιχείρησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ανησυχητικό. Διευκρινίστηκε επίσης ότι σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκείνο που έγινε, όπως είπε, ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χώρος για τις επιχειρήσεις των δύο εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα δύο πτήσεις να αναμένουν, εκ των οποίων η μία επέστρεψε στον αρχικό της προορισμό.

Τεστ Νο. 2: Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών

Το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων που εμπλέκεται έδειξε ότι είναι επιχειρησιακά έτοιμο. Η κυβέρνηση έδειξε επίσης καλά αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της κρίσης στο Ιράν.

Το τεστ για κάποιες υπηρεσίες δεν ήταν εύκολο και έδειξαν εκ του αποτελέσματος ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Αρμόδια κυβερνητική πηγή κατέδειξε τα όσα καταγράφηκαν τα τελευταία 24ωρα σ’ ό,τι αφορά την κατάσταση με τα καταφύγια. Παρά τις διαβεβαιώσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών προς την προϊσταμένη αρχή, φαίνεται ότι δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Δεν έχουν καταγραφεί όλα τα καταφύγια, με αποτέλεσμα αρκετά να είναι εγγεγραμμένα από το παρελθόν αλλά σήμερα να βρίσκονται σε εγκαταλελειμμένες οικοδομές. Η κινητοποίηση των τελευταίων ημερών κατέδειξε επίσης ότι πολλοί χώροι που είχαν καταγραφεί ως καταφύγια έχουν πλέον μετατραπεί σε αποθήκες, χωρίς οι ιδιοκτήτες να έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Χθες λειτούργησε για πρώτη φορά σύστημα αποστολής μηνυμάτων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις, καθώς η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έδειξε ότι τα συστήματά της δεν είναι έτοιμα να στείλουν ταυτόχρονα μήνυμα σ’ όλους τους παρόχους. Γι’ αυτό ασκήθηκε έντονη κριτική για τον χρόνο αποστολής του μηνύματος, με την κυβερνητική πλευρά να υπόσχεται διορθωτικές κινήσεις.