Το ΓΕΣΥ είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις στη χώρα μας και πρέπει να αξιολογείται συνεχώς, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τα στελέχη του ΟΑΥ το θέμα της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα από τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, όπως και το αναλογιστικό πρόγραμμα, τα φάρμακα. Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και μας ενδιαφέρουν γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα, χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε ότι όλα τα πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβανομένου και του κυβερνητικού αεροσκάφους, είναι στη διάθεση των συμπατριωτών μας που χρειάζονται να υπάρξει άμεση ανταπόκριση».

Πρόσθεσε ότι «το γεγονός πως επέλεξα να έρθω εδώ και δεν ζήτησα από τα μέλη του ΟΑΥ να έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ενδεικτικό του πώς προσεγγίζουμε, ειδικότερα, επαναλαμβάνω, τα θέματα της Παιδείας και της Υγείας.

Για το ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είπε ότι «ήταν μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις στη χώρα μας, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση και όπως κάθε μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους, τέτοιας σημαντικής διάστασης, πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας».

«Ο στόχος της Κυβέρνησης μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, συζητήσεις, όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, συνοψίζεται στην ενίσχυση, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον κυπριακό λαό. Αυτός είναι ο στόχος μας, προς αυτή την κατεύθυνση θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, για αυτό και επενδύουμε συνεχώς, γιατί για μας είναι επένδυση, δεν είναι έξοδο, δεν έχει οικονομική διάσταση, είναι επένδυση στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας» ανέφερε ο Πρόεδρος.