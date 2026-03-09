«Μαζί, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κρατών Μελών της» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Η σχετική ανάρτηση

Είναι, πραγματικά, με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας που σας καλωσορίζω στην Κύπρο και στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» – στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης.

Η παρουσία σας σήμερα εδώ στην Πάφο, πέραν του υψηλού συμβολισμού έχει ουσιαστική σημασία.

Ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Κυπριακού λαού, για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου. Για την έμπρακτη και ουσιαστική σας στήριξη. Για το ξεκάθαρο μήνυμά σας ότι η Ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει Ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη.

Μαζί, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κρατών Μελών της.

Διότι σε στιγμές όπως αυτές, η Ενότητα δεν είναι απλώς μια Αρχή.

Είναι η δύναμη της Ευρώπης.