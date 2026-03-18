Με ιστορικά λόγια του Βάσου Λυσσαρίδη, ο Νίκος Αναστασίου απευθύνεται με επιστολή προς τα μέλη της ΕΔΕΚ, καλώντας τους σε μια ιστορική συστράτευση όλων των εδεκιτών για την εκλογική διάσωση του κόμματος. Παίζοντας με το συναίσθημα και αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές του κομματικού πατριωτισμού του κόσμου της ΕΔΕΚ, ο πρόεδρός της στέλνει ένα ηχηρό και έντονα φορτισμένο μήνυμα. «Η ΕΔΕΚ είναι το ξυπνητήρι του λαού μας», αναφέρεται στην επιστολή του Νίκου Αναστασίου, ο οποίος υποδεικνύει πως είναι ένα ξυπνητήρι που δεν πρέπει να σωπάσει. «Γιατί αν σωπάσει, θα χαθεί μαζί του ένα κομμάτι της ιστορίας μας, της αξιοπρέπειάς μας, της ψυχής μας», αναφέρει.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θέλει να διεγείρει τις μνήμες των παλαιότερων στελεχών του κόμματος και να συγκινήσει τους νεότερους, επενδύοντας στο χαρτί της αύξησης της συσπείρωσης του κόμματος. Ένας στόχος που, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό επιτευχθεί, τόσο πιο διάπλατα θα ανοίξει η πόρτα της Βουλής για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

«Απευθύνομαι σε όλους εσάς, πρώτα ως άνθρωπος και συναγωνιστής. Ως κάποιος που μεγάλωσε μέσα σε αυτό το κίνημα, που μοιράστηκε μαζί σας χαρές, δυσκολίες, στιγμές που μας ένωσαν και στιγμές που μας δοκίμασαν. Ως κάποιος που πίστεψε και συνεχίζει να πιστεύει στη δύναμη που γεννιέται όταν οι άνθρωποι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ και προσθέτει: «Σας γράφω ως ένας από εσάς. Ως άνθρωπος που κουβαλά τις ίδιες μνήμες, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες.

Ως κάποιος που ξέρει ότι η πραγματική δύναμη μιας ομάδας δεν βρίσκεται στους τίτλους ή στις θέσεις, αλλά στις καρδιές που χτυπούν μαζί».

Συνεχίζει λέγοντας ότι γνωρίζει ότι πέρασαν ως κόμμα πολλά. «Πληγές που άνοιξαν, στιγμές που μας λύγισαν, σιωπές που μας βάρυναν. Κανείς δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Μα η ΕΔΕΚ δεν είναι κόμμα που σκύβει το κεφάλι. Είναι κόμμα που σηκώνεται. Που αντιστέκεται. Που επιμένει.

Γιατί χτίστηκε πάνω στο όραμα και την ψυχή ενός ανθρώπου που δεν φοβήθηκε ποτέ το σκοτάδι, του Βάσου Λυσσαρίδη. Εκείνος μας δίδαξε ότι η πολιτική είναι λειτούργημα, είναι χρέος, είναι θάρρος, είναι αξιοπρέπεια. Μας δίδαξε ότι η ΕΔΕΚ, εκτός από ένας πολιτικός χώρος, είναι φλόγα. Και αυτή η φλόγα, όσο κι αν δοκιμάστηκε, δεν έσβησε ποτέ», σημειώνει.

«Με σύμβολό μας τη Γροθιά, όχι ως έκφραση θυμού αλλά ως έκφραση αξιοπρέπειας, στεκόμαστε ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη στιγμή. Εκλογική αλλά και ιστορική.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να λείπουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σωπαίνουμε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε τη δύναμη, την πίστη, τη φωνή και την παρουσία σας. Όχι μόνο για μια εκλογική μάχη, αλλά για να ξαναβρούμε τον κοινό μας βηματισμό. Για να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε», τονίζει.

Καλεί όλους να αφήσουν πίσω ό,τι τους πλήγωσε και να κρατήσουν ό,τι τους ενώνει. «Και αυτό που μας ενώνει είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι μας χώρισε. Γι’ αυτό ζητώ, με την ειλικρίνεια που με χαρακτηρίζει, το ήθος που με αντιπροσωπεύει, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλων των στελεχών, των ψηφοφόρων και των μελών μας», υποδεικνύει.

Υπενθυμίζει ότι η ΕΔΕΚ υπήρξε πάντα η φωνή της συνείδησης αυτού του τόπου και πρέπει να παραμείνει τέτοια. «Θυμόμαστε τα λόγια του Γιατρού: “Η ΕΔΕΚ είναι το ξυπνητήρι του λαού μας.” Ένα ξυπνητήρι που δεν πρέπει να σωπάσει. Γιατί αν σωπάσει, θα χαθεί μαζί του ένα κομμάτι της ιστορίας μας, της αξιοπρέπειάς μας, της ψυχής μας», επισημαίνει.

Καταλήγει με προσκλητήριο συστράτευσης. «Εδεκίτες και Εδεκίτισσες,

η ευθύνη είναι μεγάλη. Σας καλώ να σταθούμε ξανά ο ένας δίπλα στον άλλον. Με καθαρή καρδιά. Με σταθερό βήμα. Με αποφασιστικότητα. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Να θυμηθούμε γιατί ξεκινήσαμε. Γιατί αυτός ο χώρος κουβαλά αξίες. Κουβαλά αγώνα. Κουβαλά ελπίδα. Και όταν η ελπίδα γίνεται κοινή, συλλογική δύναμη, τότε τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει».

Παγκύπρια συνδιάσκεψη

Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η παγκύπρια συνδιάσκεψη του κόμματος, κατά την οποία θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση των 56 υποψηφίων της ΕΔΕΚ για τις βουλευτικές εκλογές. Στο συνέδριο αναμένεται να κάνει και την επίσημη επιστροφή του στο κόμμα ο Νίκος Νικολαΐδης, καθώς και άλλα ιστορικά στελέχη του κόμματος που είχαν, για διάφορους λόγους, αποστασιοποιηθεί από αυτό τα τελευταία χρόνια. Παραμένει ερωτηματικό τι θα πράξει ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Σιζόπουλος, μετά και τη δικαστική απόφαση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση του προέδρου της ΕΔΕΚ για το κατά πόσο θα είναι ή όχι τελικά, και σε ποια επαρχία, υποψήφιος βουλευτής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να μην είναι τελικά υποψήφιος βουλευτής.