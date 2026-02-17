Στη μάχη των βουλευτικών εκλογών ρίχνεται πλέον και επίσημα η ΕΔΕΚ, η οποία το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσε τους υποψηφίους της για την επαρχία Λευκωσίας και χθες προχώρησε στην ανακοίνωση των υποψηφίων της επαρχίας Πάφου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση των υποψηφίων για την επαρχία Λεμεσού, ενώ ετοιμάζονται και οι υποψηφιότητες για τις υπόλοιπες επαρχίες.

Ερωτηματικό παραμένει το τι θα πράξει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στην επαρχία Κερύνειας. Πρόκειται για μια κίνηση με κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Κερύνεια είναι επαρχία στην οποία η ΕΔΕΚ δεν εξέλεξε ποτέ βουλευτή.

Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες μας, μετά από επαφές που είχε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ με τον Διομήδη Διομήδους, τέως πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λάρνακας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στελέχη της ηγεσίας του κόμματος συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, ο Νίκος Αναστασίου πρότεινε στον κ. Διομήδους να αναλάβει ενεργό ρόλο ως υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, για την επαρχία Λευκωσίας ανακοινώθηκαν, με αλφαβητική σειρά, οι εξής:

Αθανασίου Χαράλαμπος – Γεωργοκτηνοτρόφος

Αντωνίου Ειρήνη – Επιχειρηματίας

Ευσταθίου Χριστίνα – Επιχειρηματίας, συνεργάτιδα ΚΟΑ

Ηλία Μάριος – Εκτιμητής ακινήτων, κτηματομεσίτης

Λεβέντης Μάριος – Υπεύθυνος επιχειρησιακού συντονισμού ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών προγραμμάτων

Μαρκίδης Λευτέρης – Λογιστής, ελεγκτής

Μανουσάκη Κυριακή – Ηθοποιός, ασφαλιστικός σύμβουλος

Μελέτης Δώρος – Εκπαιδευτικός

Μιρής Ανδρέας – Πρώην βοηθός διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Νεοφύτου Μικαέλλα – Εκπαιδευτική ψυχολόγος

Ξενοφώντος Ξένιος – Επιχειρηματίας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΚ

Πική Λουκία – Εκπαιδευτικός, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

Σολομωνίδης Μορφάκης – Αναπληρωτής πρόεδρος ΕΔΕΚ

Τσιανάκκας Μάριος – Φοιτητής, τέως πρόεδρος «ΑΓΩΝΑ»

Χαννίδης Μάριος – Μέλος Πολιτικής Γραμματείας και Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ, νομικός

Χριστοδούλου Πάμπος – Αντιπρόεδρος ΕΔΕΚ, σύμβουλος εργασιακών σχέσεων ΔΕΟΚ

Χριστοδούλου Σοφία – Δικηγόρος, πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ

Χριστοδούλου Τάκης – Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης

Χριστοφορίδης Απόστολος – Νομικός

Οι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ για την επαρχία Πάφου είναι οι εξής:

Δημητρίου Βάσος – Πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου

Θεοδώρου Βασίλης – Λογιστής, πρόεδρος «ΑΚΡΙΤΑ» Χλώρακας

Καραγιάννης Παναγιώτης – Ιδιοκτήτης κουρείου

Στεφάνου Μελίνα – Επαρχιακή γραμματέας ΔΕΟΚ Πάφου

Στυλιανάκης Πέτρος – Καθηγητής Πληροφορικής, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ.