Πυρά κατά της ηγεσίας και στελεχών της ΕΔΕΚ εξαπολύει με γραπτή του δήλωση ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, καταγγέλλοντας οργανωμένη εκστρατεία ύβρεων και προσωπικών επιθέσεων εναντίον του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την απόφασή του να μη στηρίξει το ψηφοδέλτιο του κόμματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αυτούσια η δήλωση του Γιώργου Βαρνάβα

Τις τελευταίες εβδομάδες και με περισσότερη ένταση τις τελευταίες μέρες, έμμισθο προσωπικό, όπως και εντεταλμένοι του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, εξαπολύουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επίθεση με ύβρης και λεξιλόγιο το οποίο προσβάλουν το πρόσωπο μου, την οικογένεια μου, όπως το ήθος, τις αρχές και τις αξίες μου.

Αφορμή αυτής της επίθεσης η απόφαση μου να μην στηρίξω στις Βουλευτικές Εκλογές το ψηφοδέλτιο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Η σιωπή μου μέχρι σήμερα φαίνεται να έχει εκληφθεί ως αδυναμία στο να τοποθετηθώ και να απαντήσω σε αυτό τον πόλεμο υβρεολόγιου με αποτέλεσμα να αποθρασυνθούν.

Συνειδητά δεν το έπραξα μέχρι σήμερα γιατί δεν ήθελα να έρθω σε αντιπαράθεση με αυτούς τους πληρωμένους, εντεταλμένους υβρεολόγους, που η μόνη δουλειά που έχουν να κάνουν είναι να βρίζουν το κάθε πρώην στέλεχος της ΕΔΕΚ, το οποίο έχει συνειδητά αποφασίσει να μην στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Εάν νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο βοηθούν και ενισχύουν τα ποσοστά του Κ.Σ.ΕΔΕΚ πλανώνται πλάνην οικτράν.

Είναι καλά τα απλά μέλη και ψηφοφόροι του κόμματος να γνωρίζουν τα γεγονότα, ώστε να γνωρίζουν επίσης ότι αυτοί που σήμερα επικαλούνται τον ιστορικό ηγέτη Β. Λυσσαρίδη και την ιστορία του Κ.Σ.ΕΔΕΚ είναι οι ίδιοι που με την στάση τους και τις πράξεις τους το έφεραν σε αυτή την κατάσταση.

Δεν ήταν μια εύκολή απόφαση αλλά η προηγούμενη ηγεσία του Κόμματος όπως επίσης και μέλη της σημερινής ηγεσίας με υποχρέωσαν να αποχωρήσω από το κόμμα.

Παρά την απόφαση του Καταστατικού συνεδρίου του 2015 να μην έχω δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις Βουλευτικές Εκλογές του 2016, λόγω περιορισμού θητειών, παρέμεινα στο Κόμμα συμμετέχοντας και στηρίζοντας το στις Βουλευτικές Εκλογές του 2016, στις Ευρωεκλογές του 2019, όπως και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, καταρτίζοντας ακόμη και το ψηφοδέλτιο της Επαρχιακής Οργάνωσης Αμμοχώστου.

Η απόφαση μου να διεκδικήσω την Προεδρία του Κόμματος το 2021 δείχνει την πρόθεση μου και την επιθυμία μου επανεμπλοκής στο Κόμμα. Δυστυχώς, αυτοί που σήμερα υβρεολογούν εναντίον μου, έπρατταν ακριβώς το ίδιο τότε στηρίζοντας τον τέως Πρόεδρο της ΕΔΕΚ.

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας μου εξαιτίας της πλαστογραφίας του μητρώου μελών του Κινήματος και των δικαστικών διαδικασιών που ακολούθησαν, δόθηκε εντολή από τον τέως Πρόεδρο του Κινήματος και κάποιους που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία και διεκδικούν Βουλευτικό αξίωμα, να μην καλούμαι σε καμία εκδήλωση, συγκέντρωση ή σύσκεψη του Κόμματος, όπως και έγινε.

Ταυτόχρονα, είχε αρχίσει από πλευράς της τότε ηγεσίας του Κόμματος, ένας πόλεμος ο οποίος άγγιζε την προσωπικότητα μου και την επαγγελματική μου δραστηριότητα.

Με την φυγή του τέως Προέδρου και την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασίου καμία απολύτως προσέγγιση από πλευράς του δεν υπήρξε ώστε να γίνει προσπάθεια επανένταξης μου και επαναδραστηριοποίησης μου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διαψεύσω τον Νίκο Αναστασίου ο οποίος σε κομματικές συσκέψεις ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί μου και ότι εξέφρασα την επιθυμία να μην επιστρέψω στο κόμμα.

Στις 06/10/2025 μετά από συνέντευξη του Νίκου Αναστασίου την οποία είχε δώσει σε ιστοσελίδα, με αναφορά στο όνομα μου και σε ανταλλαγή μηνυμάτων μαζί του, με δική μου πρωτοβουλία , ανάμεσα σε άλλα, μου είχε γράψει «Όφειλα να σε συναντούσα πιο πριν και απολογούμαι. Ποτέ δεν είναι αργά». Στην δική μου απάντηση ανέφερα τα εξής « Εάν θεωρείς εσύ και θέλεις να με συναντήσεις, δεν θα έλεγα όχι. Απλά στην συνάντηση χωρίς συναισθηματισμούς, ξεκάθαρα και ειλικρινά θα σου έλεγα τις απόψεις μου.»

Ακόμη αναμένω το τηλεφώνημα και την συνάντηση αυτή.

Μετά από αυτήν την αντίδραση, δηλαδή, την πλέον δεδηλωμένη στάση του Νίκου Αναστασίου αλλά και του περίγυρού του, να μην υπάρξει οποιαδήποτε συνάντηση μαζί μου ή ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία, παρόλες ακόμη τις πολλές προτροπές προς αυτούς από παλαιά στελέχη της Επαρχιακής Οργάνωσης Αμμοχώστου, ώστε να συσταθεί συνάντηση μαζί μου, έκρινα πλέον ότι η παρουσία μου στο κόμμα δεν ήταν θεμιτή.

Αυτοί που σήμερα μας βρίζουν για την στάση μας είναι τα ίδια πρόσωπα που μας έβριζαν και προηγούμενος και δεν ήθελαν την επανένταξη μας στο κόμμα. Αυτοί ήταν συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για την κατάντια που παρουσιάζει σήμερα η ΕΔΕΚ και είναι καλά να το γνωρίζει ο αγνός κόσμος του κόμματος. Αυτοί είναι που στήριζαν το προηγούμενο καθεστώς που απομάκρυνε πρωτοκλασάτα, δευτεροκλασάτα και απλά μέλη.

Ως πολιτικοποιημένο πρόσωπο που είμαι, είναι δικαίωμα μου, από την στιγμή την οποία το Κόμμα το οποίο υπηρέτησα από το 1978-2024, για 47 ολόκληρα χρόνια, και με την στάση τους με ώθησαν να αποχωρήσω, επιδεικνύοντας μου ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούσαν την επανένταξη μου και επαναδραστηριοποίηση μου σε αυτό, να τοποθετηθώ σε αυτές τις Βουλευτικές εκλογές ως εγώ κρίνω ορθό.

Τα πιο πάνω είναι ένα μέρος των λόγων για τους οποίους αποχώρησα από το Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

12/05/2026