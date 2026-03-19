ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα τερματίζουν τη κρίση στη Μέση Ανατολή τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσερχόμενος στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη σύνοδο είναι και οι επιπτώσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι η Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε ο ΠτΔ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδρά στην αύξηση του κόστους της ενέργειας, κάτι που επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεχίζοντας ο Ν. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η κατά τη συζήτηση για το θέμα της ανταγωνιστικότητας θα τεθεί ενώπιον των ηγετών το έγγραφο χρονοδιαγράμματος που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένα παραδοτέα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «λαμβάνοντας υπόψη το τι κάναμε στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας τον τελευταίο ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και σήμερα» ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα θα φέρει αποτελέσματα. Μίλησε ένα πολύ σημαντικό τομέα που «εντάσσεται στην ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ».

Όσον αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής ο Πρόεδρο Χριστοδουλίδης σημείωσε αρχικά ότι κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που προηγήθηκε των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεγάλος χρόνος αναλώθηκε στη συζήτηση της κρίσης. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι σημαντικό να σταλούν δύο μηνύματα:

Πρώτον, ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εξέφρασε διαφωνία με αναφορές που έγιναν και οι οποίες υποστήριζαν ότι η δεν είναι θέμα της ΕΕ.

Δεύτερον, οι χώρες της περιοχής που είμαστε σε επαφή αναμένουν κάποια πρωτοβουλία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Θέση του ΠτΔ είναι η ΕΕ να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία και να έχει έναν ρόλο. Υπέδειξε πως εάν δεν αναληφθεί πρωτοβουλία η συνέχιση αυτής της κατάστασης θα λειτουργεί αρνητικά για όλους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης του Λιβάνου και έδειξε προς την πρόταση του Προέδρου του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν για διάλογο με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων στο λιβανικό έδαφος. Στα συμπεράσματα θα υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά μετά από κυπριακή πρωτοβουλία. Δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση εάν υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, δηλαδή το Ισραήλ.

Περαιτέρω αναφέρθηκε στο άρθρο 42/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζοντας πως η ανταπόκριση που υπήρξε στην Κύπρο έδειξε στην πράξη τη σημασία του, παρά το γεγονός ότι δεν ενεργοποιήθηκε. Υπέδειξε πως ως ΕΕ θα πρέπει να συζητηθεί το πως επιχειρησιακά μπορεί να υπάρξει ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της ενέργειας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως το θέμα θα συζητηθεί και θα απασχολήσει τους 27 και θα είναι ένα από τα παραδοτέα της σημερινής συνόδου. Σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων στις οικονομίες όλων των κρατών μελών και πως η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει.

Τόνισε, στη συνέχεια, πως πρωτίστως αυτό που έχει σημασία είναι να αναληφθεί μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία θα τερματίζει αυτή την κατάσταση.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα των βρετανικών βάσεων είπε πως όταν τελειώσει η παρούσα κρίση «χρειάζεται να έχουμε μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση ως προς το στάτους των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».