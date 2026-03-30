Την επιθυμία της να είναι ξανά πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου τονίζοντας πως αυτό θα συμβεί εάν είναι και εισήγηση του κόμματός της.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα, Μεσημέρι και Κάτι, απαντώντας στην ερώτηση εάν θέλει να είναι ξανά πρόεδρος της Βουλής, είπε πως «φυσικά και θέλω προσωπικά αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιοι θα μπουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ποια θα είναι η εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και από πολλούς άλλους παράγοντες».

Η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι θέλει να πιστεύει ότι «όλο αυτό το διάστημα τίμησα όπως πρέπει τον θεσμό», ενώ σημείωσε πως «προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο και θα κάνω μέχρι την τελευταία ημέρα ό,τι καλύτερο μπορώ. Από εκεί και έπειτα όμως είναι μία πολύ σημαντική θεσμική θέση και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι πολύ καλά υπόψη μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

