Ανάρτηση στο X με το οποίο απαντά σε δημοσίευμα του Documento στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, έκανε ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προαναγγέλλει δε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση .Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες» αναφέρει ο κ. Μυλωνάκης.

Το δημοσίευμα αναπαράγει ανάρτηση – που είχε γίνει προ ημερών – του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος επικαλούμενος μία νέα γυναίκα με ψευδώνυμο η οποία υποτίθεται ότι είχε βιαστεί από ανώτατο δικαστή στην Κύπρο και στη συνέχεια έγινε προστάτης της, έκανε λόγο για «Ροδόσταυρους» που ελέγχουν την πολιτική και οικονομική ζωή στην Κύπρο με διασυνδέσεις στην Ελλάδα. Όσοι κατονομάστηκαν στην ανάρτηση προχώρησαν σε διαψεύσεις, ενώ ο κ. Δρουσιώτης, παρότι έχει κληθεί από την κυπριακή Δικαιοσύνη, δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας @documentonews



«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…



Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.



Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.



April 4, 2026

«Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν τον εξ απορρήτων του πρωθυπουργού»

Σε προαναγγελία για την Κυριακή, η εφημερίδα της Ελλάδας Documento αναφέρει ότι «η Σάντη, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θύτη της».

Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι στα μηνύματα φαίνεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να μιλά για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντη που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία «Αδελφότητα Ροδοσταύρων».

