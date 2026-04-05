Η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα είναι μόνο στη Βουλή, αλλά θα έχει και ουσιαστική και ισχυρή παρουσία, διαμηνύει με βεβαιότητα ο πρόεδρος της Μάριος Καρογιάν, εξηγώντας πώς η πεποίθηση του αυτή δεν είναι ευσεβής πόθος αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Αναλύει τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους στηρίζει τη βεβαιότητα του για το εκλογικό αποτέλεσμα της ΔΗΠΑ, διαμηνύοντας πώς αναλυτές και δημοσκόποι αναγνωρίζουν πως το εκλογικό αποτέλεσμα της ΔΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια στις δημοσκοπήσεις.

Ο Μάριος Καρογιάν αναφέρεται και στην απόφαση του για να μην επαναδιεκδικήσει εκλογή στα κοινοβουλευτικά έδρανα, υπογραμμίζοντας πώς η απόφαση του αυτή δεν σημαίνει αποχώρηση του από την πολιτική, αλλά σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου της κοινοβουλευτικής παρουσίας του. Προσθέτει ότι η ΔΗΠΑ δεν είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα αλλά μια παράταξη με πολλά ικανά και άξια στελέχη, που μπορούν να διεκδικήσουν και να προωθήσουν τις αρχές και τις θέσεις της στην κοινωνία και στη Βουλή. Τονίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση του, έλαβε υπόψη και τα μηνύματα των πολιτών για ανανέωση και ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα.

Σχολιάζει την παρουσία νέων κομμάτων δηλώνοντας εμφαντικά πώς στην σημερινή εποχή, δεν υπάρχουν από μηχανής θεοί, ούτε πολιτικοί με το παπικό αλάθητο, προειδοποιώντας ότι όταν επικρατεί το θυμικό και ο λαϊκισμός δημιουργούνται αδιέξοδα.

– Επαναλαμβάνετε διαρκώς ότι θα διαψεύσετε ξανά τις δημοσκοπήσεις. Άλλα τα δεδομένα του 2019 και του 2021 και άλλα του 2026 όμως. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε και τώρα; Που αποδίδετε την αισιοδοξία σας;

– Είμαστε αισιόδοξοι, παρά τις εντυπώσεις που επιχειρούν να διαμορφώσουν οι δημοσκοπήσεις και παρά το γεγονός ότι κάποιοι -ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση- προεξοφλούν ή ακόμη και επιδιώκουν την απουσία μας από τη Βουλή. Γνωρίζουμε καλά, όμως, τα όρια των δημοσκοπήσεων, τη δυσκολία εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων, αλλά και την καχυποψία που δείχνει ένα σημαντικό μέρος των πολιτών απέναντι σε αυτές. Ταυτόχρονα, υπάρχει και η διαχρονικά επιβεβαιωμένη «κρυφή ψήφος» της ΔΗΠΑ.

Γι’ αυτό και η εκτίμησή μας δεν βασίζεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στα ποιοτικά στοιχεία και, πάνω απ’ όλα, στην καθημερινή μας επαφή με την κοινωνία. Από εκεί αντλούμε την πεποίθηση ότι όχι μόνο θα διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ότι η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική και ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή.

Η βεβαιότητά μας αυτή δεν στηρίζεται σε ευχές ή επικοινωνιακές κατασκευές. Εδράζεται σε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες: Πρώτον, στην ύπαρξη μιας «ήρεμης σιωπηρής δύναμης» στο εκλογικό σώμα που μας στηρίζει, αλλά δεν καταγράφεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, στην αξιοπιστία που έχουμε οικοδομήσει μέσα από τη συνεπή μας στάση και την καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Τρίτον, στα ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτιά μας, με πρόσωπα που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη. Και τέταρτον, στη σημαντική ενίσχυση της οργανωτικής και επικοινωνιακής μας δομής τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία της Γυναικείας Έπαλξης και της Αγροτικής μας Οργάνωσης.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ακόμη και αναλυτές και έμπειροι γνώστες της εκλογικής συμπεριφοράς αναγνωρίζουν πως το εκλογικό αποτέλεσμα της ΔΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια στις δημοσκοπήσεις.

– Γιατί δεν θα είστε υποψήφιος και τι σημαίνει αυτό; Κλείνει ο κύκλος της πολιτικής για εσάς; Αποχωρείτε από την προεδρία της ΔΗΠΑ;

– Η απόφασή μου να μην είμαι υποψήφιος δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική. Σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας. Μιας παρουσίας 15 χρόνων! Ήταν για μένα ύψιστη η τιμή να υπηρετήσω και ως Πρόεδρος της Βουλής. Άρα ήταν χρόνια γεμάτα και πλούσια σε εμπειρίες και ευκαιρίες και γνώση.

Ανεξάρτητα από την απόφασή μου αυτή, παραμένω πρόεδρος της ΔΗΠΑ και θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για την ενίσχυση και τη διεύρυνση του ρόλου της παράταξης τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια καθαρή και συνειδητή επιλογή ευθύνης, που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ανανέωση της ΔΗΠΑ.

Πάντοτε θεωρούσα πως τα κόμματα με προοπτική είναι εκείνα που επιλέγουν να δίνουν χώρο σε νέα στελέχη και που μέσα από την ορθή αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνάμεών τους καταφέρνουν να καλλιεργούν μια κουλτούρα συλλογικότητας και σύνθεσης. Η ΔΗΠΑ δεν είναι ένα προσωποκεντρικό σχήμα. Είναι μια παράταξη με πολλά ικανά και άξια στελέχη, που μπορούν να διεκδικήσουν και να προωθήσουν τις αρχές και τις θέσεις της Παράταξης στην κοινωνία και στη Βουλή.

Έχουμε λάβει υπόψη τα μηνύματα των πολιτών και κάνουμε πράξη την επιθυμία τους για ανανέωση και ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Προς τα μέλη και τα στελέχη μας, το μήνυμα είναι πως ο δρόμος και η προοπτική είναι μπροστά τους και μέσα από τη ΔΗΠΑ να βγουν μπροστά, να εκφράσουν τις ιδέες και τις αξίες μας, να δώσουν τη μάχη με καθαρό και στιβαρό πολιτικό λόγο και πολιτική αξιοπρέπεια. Είναι η ώρα να πάρουν την τύχη τους στα δικά τους χέρια και να καθορίσουν την νέα εποχή της ΔΗΠΑ. Η ηγεσία είναι παρούσα, στηρίζει και εγγυάται τη συνέχεια και τη σταθερότητα της παράταξης.

– Είναι έντονη η άποψη πολλών ότι αυτή η απόφαση σας θα έχει κόστος στο κόμμα. Τι απαντάτε;

– Ακούω αυτές τις απόψεις με σεβασμό, αλλά δεν τις συμμερίζομαι. Στην πολιτική, κάθε απόφαση κρίνεται εκ του αποτελέσματος και κυρίως από το αν υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον. Η δική μου επιλογή δεν έγινε με όρους προσωπικού κόστους ή οφέλους, αλλά με γνώμονα το τι είναι καλύτερο για τη ΔΗΠΑ και την προοπτική της.

Πιστεύω ότι τα κόμματα ενισχύονται όταν δίνουν χώρο στη νέα γενιά, όταν εμπιστεύονται τα στελέχη τους.

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα, ότι δηλαδή η ΔΗΠΑ δεν εξαρτάται από ένα πρόσωπο, αλλά στηρίζεται σε μια συλλογική προσπάθεια με ικανά, καταρτισμένα και ετοιμοπόλεμα στελέχη. Αντί για κόστος, λοιπόν, κρίνω αυτή τη διαδικασία ως μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθούν και να προωθηθούν πρόσωπα χωρίς τα όποια βαρίδια και να μπολιάσουν το πολιτικό σύστημα με νέες προσεγγίσεις και με πρακτικές που συνάδουν με την Κύπρο της νέας εποχής. Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι αυτό θα αποτυπωθεί θετικά και στην κάλπη.

– Υπάρχει κάτι για το οποίο θα λέγατε «mea culpa» τώρα που αποχωρείτε από τα κοινοβουλευτικά έδρανα; Υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει ή θα λέγατε ότι μπορούσατε να χειριστείτε καλύτερα;

– Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, πάντα υπάρχουν στιγμές που κοιτάς πίσω και σκέφτεσαι αν θα μπορούσες να έχεις χειριστεί κάτι διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν αποφάσεις τις οποίες με την εμπειρία που έχω σήμερα, ίσως θα λάμβανα με πιο προσεκτικό τρόπο ή με διαφορετική προσέγγιση.Όμως, ποτέ δεν μετανιώνω για την ουσία των επιλογών μου και τις μάχες που δώσαμε για τις αξίες μας, για τη συνέπεια στις θέσεις μας και για την προσπάθεια να εκπροσωπήσουμε με αξιοπρέπεια και με διεκδικητικό ρεαλισμό τους πολίτες και την κοινωνία. Κάθε δυσκολία, κάθε λάθος, υπήρξε μάθημα που συνέβαλε στο να είμαι πιο γνωστικός και πιο έμπειρος.

«Mea culpa» μπορεί να αφορά μικρές στιγμές ή ανθρώπινες αδυναμίες. Αν, μέσα από αποφάσεις ή επιλογές μου, έχω πληγώσει ή απογοητεύσει φίλους ή μέλη μας, θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη.

Ήταν επιλογές που στοίχισαν περισσότερο σε εμένα προσωπικά και στην πολιτική μου πορεία. Δεν ήταν ,όμως, αποφάσεις που έπληξαν ή που έθεσαν σε κίνδυνο την πατρίδα μας και την προοπτική της.

Και αυτό είναι κάτι που θα το σημειώνω με περηφάνια, καθώς η ΔΗΠΑ συνεχίζει δυνατή και σταθερή, υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια και συνέπεια τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Όπως σοφά έλεγαν οι παλαιότεροι, τα λάθη που διαπράττουμε μάς διδάσκουν και, όταν τα αναγνωρίζουμε και δεν τα επαναλαμβάνουμε, γίνονται αναπόσπαστο μέρος της αυριανής μας επιτυχίας.

– Το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπετε; Υπάρχει μία τάση στο εκλογικό σώμα για «εκδίκηση». Πώς το ερμηνεύετε εσείς;

– Εμείς δεν υιοθετούμε λογικές εκδίκησης, οργής ή θυμού. Ως πολιτική δύναμη του κέντρου, επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με νηφαλιότητα, συνέπεια και πίστη στις θέσεις μας – με μετριοπάθεια, σοβαρότητα και πολιτικό λόγο που ενώνει.

Είναι γεγονός ότι σε ένα μέρος της κοινωνίας καταγράφεται διάθεση «τιμωρίας». Τα συναισθήματα θυμού, καχυποψίας και απογοήτευσης είναι υπαρκτά και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ωστόσο, δεν μπορούν ούτε να αποτελέσουν πυξίδα πολιτικής δράσης. Εμείς δεν θα πολιτευτούμε με κίνητρο το θυμικό ή τη διάθεση εκδίκησης. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι αυτή είναι η στιγμή των υπερβάσεων – η στιγμή που η πολιτική οφείλει να υπηρετεί τη σύνθεση, την ενότητα και τη δημιουργία, όχι την αποσύνθεση και τη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, θα ήταν λάθος και επικίνδυνο να μπαίνουν όλοι στο ίδιο καλάθι. Η δημοκρατία στοχοποιείται και υπονομεύεται όταν ισοπεδώνονται και αμφισβητούνται οι θεσμοί και όταν καθημερινά όλοι είναι εναντίον όλων. Όταν αντί απτών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων, ο πολίτης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ακούω τα έργα τους και βλέπω τα λόγια τους»

Η ΔΗΠΑ πορεύεται με καθαρά χέρια, σαφείς και τεκμηριωμένες θέσεις και πλήρη ανεξαρτησία από ισχυρά οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, και είναι υπόλογη στη συνείδηση της και στον λαό, τον οποίον υπηρετεί

Όταν ο λαϊκισμός και το θυμικό υπερισχύουν της λογικής και του ορθολογισμού, δημιουργούνται αδιέξοδα και ενισχύονται τάσεις θεσμικής εκτροπής, που πλήττουν τη δημοκρατία και οδηγούν τη χώρα σε επικίνδυνα πισωγυρίσματα.

– Τα κόμματα του παραδοσιακού Κέντρου δέχονται ιδιαίτερη πίεση, από νέους πολιτικούς σχηματισμούς όπως το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Γίνεται αναφορά σε όρους όπως ριζοσπαστικό και μεταρρυθμιστικό κέντρο. Ποια η άποψη σας;

– Κάθε νέα φωνή και κάθε ειλικρινής προσπάθεια ανανέωσης είναι ευπρόσδεκτη. Η πολιτική είναι ένας ζωντανός οργανισμός και κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει θέσεις, να χαράσσει τη στρατηγική του και να καταθέτει τις προτάσεις του. Εκείνο, όμως, που διαπιστώνω είναι ότι ορισμένα κόμματα που τοποθετούνται στον κεντρώο χώρο έχουν απομακρυνθεί από την ουσία και τη φιλοσοφία του κέντρου. Το γνήσιο κέντρο χαρακτηρίζεται από το μέτρο, τη νηφαλιότητα, την αποφυγή της πόλωσης και στην προσήλωση στις συνθέσεις και όχι στους διχασμούς. Είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος που, διαχρονικά, συμβάλλει στη διαμόρφωση εφικτών και ρεαλιστικών λύσεων, με μετρήσιμα κριτήρια.

Υπάρχει, ασφαλώς, μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να υπόσχεσαι τα πάντα όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης και στο να αναλαμβάνεις ευθύνη εντός ενός θεσμικού πλαισίου, γνωρίζοντας πλήρως τους περιορισμούς αλλά και τις συνέπειες κάθε απόφασης. Η εύκολη κριτική, ο μηδενισμός και οι ανέξοδες διακηρύξεις δεν απαιτούν ιδιαίτερο κόστος. Όλοι, όμως, κρίνονται τη στιγμή που καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, με σεβασμό στους θεσμούς, στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα, στην κοινωνική συνοχή και, πολλές φορές, κόντρα στο ρεύμα, όταν αυτό επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Η εικόνα που κάποιοι επιχειρούν να καλλιεργήσουν, ότι όλα μπορούν να λυθούν με «ταχυδακτυλουργικό» τρόπο, απευθύνεται μόνο σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μύθους και αγνοούν την πραγματικότητα του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν ούτε «από μηχανής θεοί» ούτε πολιτικοί με το παπικό αλάθητο. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι σύνθετα και απαιτούν συνεννόηση, συνθέσεις, σοβαρότητα, αλλά και επιστημονική και εμπειρική τεκμηρίωση. Αυτές είναι οι αρχές που η ΔΗΠΑ υπηρετεί με συνέπεια από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της.

Όλοι αυτοί οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί θα βρεθούν ενώπιον των πολιτών και θα κριθούν στην πράξη. Εύχομαι οι πολίτες, ανεξαρτήτως της επιλογής τους, να μη νιώσουν στο τέλος προδομένοι. Το πιο σημαντικό είναι να αποφευχθούν επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες είτε για την οικονομία είτε για την ίδια την Κύπρο. Ως χώρα έχουμε πληρώσει ακριβά τα λάθη του παρελθόντος και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να τα επαναλάβουμε.

Η ΔΗΠΑ εκφράζει το πατριωτικό και νούσιμο κέντρο, ένα κέντρο που πρωτοστατεί στον εκσυγχρονισμό των θεσμών και στην προώθηση σύγχρονων πολιτικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της νέας εποχής. Και θα συνεχίσει να πορεύεται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και πολιτική συνέπεια, απέναντι σε κάθε μορφή λαϊκισμού, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Η ‘πρωτοβουλία’ του ΔΗΚΟ δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική

– Θα βλέπατε μετεκλογικά ένα διάλογο μεταξύ των κομμάτων του Κέντρου ή μεταξύ ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ για συνένωση; Γιατί ναι, ή γιατί όχι;

– Ως θέση αρχής, θεωρούμε τον διάλογο μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων – και ιδιαίτερα του κεντρώου χώρου -απολύτως αναγκαίο. Η συνεργασία, όταν στηρίζεται σε αξίες, προγραμματικές συγκλίσεις και υπευθυνότητα, ενισχύει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής.

Θέλω να υπενθυμίσω τη σταθερή μου θέση υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας, καθώς και την πρόταση–πρόσκληση που καταθέσαμε στο πολιτικό μας συνέδριο το 2024 προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για την επίτευξη ελάχιστων κοινών συγκλίσεων και συντονισμένων αποφάσεων. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί συνένωσης, αυτή δεν μπορεί να γίνεται με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης ή με βάση πρόσκαιρες, προσωπικές ή κομματικές σκοπιμότητες. Η ΔΗΠΑ δεν επιδιώκει συνεργασίες για λόγους εντυπωσιασμού, κατανομής αξιωμάτων ή εκλογικών ποσοστών. Επιδιώκει συνεργασίες με ουσία – συνεργασίες που παράγουν αποτέλεσμα, ενισχύουν την ενότητα της κοινωνίας και της χώρας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, χωρίς να επενδύουν σε διχαστικές λογικές ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λεγόμενη πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική. Αντιθέτως, φέρει έντονα στοιχεία καιροσκοπισμού και δεν πείθει ως προς τις πραγματικές της προθέσεις – κάτι που, εκτιμώ, γίνεται αντιληπτό και από τους ίδιους τους πολίτες του χώρου. Με τέτοιες προσεγγίσεις, δεν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συνεννόηση, τουλάχιστον σε επίπεδο στενά κομματικών συνεργασιών.

– Η συμμετοχή σας στην Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη πώς σας έχει επηρεάσει; Δηλώνετε πολλές φορές ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας σας. Ισχύει και σήμερα αυτό; Και πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη η συνεργασία σας;

– Δεν αποκρύβω ότι, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες η συνεννόηση και συνεργασία θα έπρεπε να ήταν καλύτερη. Η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά όπου μπορεί, αλλά πάντα με όρους που σέβονται τις αξίες της, τη διαφάνεια και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Εμείς εκεί που διαφωνούμε θα τοποθετηθούμε και εκεί που συμφωνούμε θα στηρίξουμε όπως έχουμε κάνει πολλές φορές προς όφελος της κοινωνίας. Η καλύτερη συνεργασία προκύπτει όταν υπάρχει σαφής συνεννόηση, σεβασμός στις αρμοδιότητες και στις θέσεις κάθε εμπλεκόμενου, και διάθεση να βάζεις το συλλογικό συμφέρον πάνω από τις προσωπικές στρατηγικές.

Στηρίζουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην προσπάθειά του να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και να εφαρμόσει πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η στάση μας είναι υπεύθυνη και συνεπής.

Εμείς θα μείνουμε νούσιμοι…

– Σας ανησυχεί η επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών; Η σύσταση της νέας Βουλής και του Εθνικού Συμβουλίου;

– Κάθε εκλογική διαδικασία φέρνει αλλαγές και προκλήσεις, αλλά η κρίσιμη παράμετρος είναι οι ίδιοι οι πολίτες να διασφαλίσουν, μέσα από τις αποφάσεις τους, τη πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας. Χωρίς αυτήν την ουσιαστική θεσμική προϋπόθεση, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Με άλλα λόγια, η Κύπρος της σύγχρονης εποχής απαιτεί ένα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Ένα πιο απλό και αποτελεσματικό κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη, που δεν θα είναι γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό, που να προσβάλλει και να πληγώνει την αξιοπρέπεια του πολίτη. Και ένα αποτελεσματικό και ορθολογικό κράτος πρόνοιας, που στοχευμένα να βοηθά θα βοηθά εκείνους που η μοίρα και η ζωή κτύπησε χτύπησε.

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και προκλήσεις προκαλούν δικαιολογημένα μεγάλες αβεβαιότητες και ανατρέπουν όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα, στην οικονομία, στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μας. Ιδιαίτερα για εμάς εδώ στην Κύπρο, όπου έχουμε ακόμα άλυτο το εθνικό μας θέμα και με μια Τουρκία, που δυστυχώς αναβαθμίζεται και συνεχίζει να κατέχει και να απειλεί την πατρίδα μας.

Η σύνθεση της νέας Βουλής και του Εθνικού Συμβουλίου θα κριθεί στις κάλπες από τους πολίτες και ανεξαρτήτως του πόσα κόμματα τελικά θα την συναποτελούν, εμείς θα παραμείνουμε νούσιμοι, διαλεκτικοί και θα δημιουργούμε γέφυρες συνέργειας και ευρύτερων συνθέσεων.